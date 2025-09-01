Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

afp_tickers

3 minutos

Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou 2.700 feridas no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais.

O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 km de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O impacto foi muito mais severo em Kunar. O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região.

O balanço provisório inclui 800 mortos e 2.500 feridos na província de Kunar, além de 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, em uma entrevista coletiva em Cabul.

O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas.

Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e 63.000 casas destruídas.

As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são “muito significativos” em Kunar.

“Nunca vivemos nada parecido”, declarou à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionário da administração do distrito de Nourgal, na província de Kunar. “Foi assustador, as crianças e as mulheres gritavam”, explicou por telefone.

Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase quatro milhões de afegãos voltaram ao país.

“Havia quase 2.000 famílias de refugiados que retornaram e pretendiam reconstruir suas casas nesta região agrícola”, próxima da fronteira com o Paquistão, explicou Yaad.

– Ajuda de emergência –

Os tremores no Afeganistão são frequentes, em particular na cadeia montanhosa de Hindu Kush, perto do ponto de contato das placas tectônicas eurasiática e indiana.

O terremoto de domingo foi particularmente violento e teve cinco tremores secundários, um deles de 5,2 graus de magnitude.

A província de Nangarhar também foi afetada na noite de sexta-feira pelas inundações que deixaram cinco mortos e destruíram colheitas, segundo as autoridades locais.

Após quatro décadas de guerra, o Afeganistão enfrenta uma situação humanitária desastrosa, agravada pela queda da ajuda externa desde o retorno dos talibãs ao poder, o que complica ainda mais a capacidade do país empobrecido de responder aos desastres naturais.

Em 2015, mais de 380 pessoas morreram no Paquistão e no Afeganistão após um terremoto de 7,5 graus de magnitude – o Paquistão registrou o maior número de vítimas.

Em junho de 2022, um terremoto de 5,9 graus de magnitude atingiu a província de Paktika (leste do país). Mais de mil pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram desabrigadas.

ash-sw/mas/pc/fp