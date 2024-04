Terremoto deixa nove mortos e mais de mil feridos em Taiwan

Um terremoto potente com magnitude superior a 7 graus deixou nesta quarta-feira (3) pelo menos nove mortos e mais de 1.000 feridos em Taiwan, provocou danos em vários edifícios, assim como um alerta de tsunami na costa leste da Ásia, suspenso após algumas horas.

As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias.

Todas as mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto, no leste da ilha, informou o Corpo de Bombeiros. Além disso, a fonte revisou em alta o número de feridos, que já está em 1.011 pessoas, mas não especificou a gravidade das lesões.

Três das vítimas morreram esmagadas por rochas enquanto faziam uma caminhada, e outras três morreram em seus veículos, atingidas por deslizamentos de terra. Uma pessoa morreu em uma pedreira, segundo os primeiros dados fornecidos pelas autoridades

“Tudo tremeu de maneira violenta. Os quadros na parede, a televisão e o armário de bebidas caíram”, declarou um morador da cidade Hualien ao canal local SET TV.

A imprensa local exibiu imagens de vários edifícios em Hualien perigosamente inclinados após o tremor.

Em Nova Taipé, norte, um armazém desabou e 60 pessoas foram retiradas dos escombros, segundo a prefeitura.

“Foi como o colapso de uma montanha”, disse Liu, que mora ao lado do armazém, onde funciona uma gráfica.

– “O mais forte em 25 anos” –

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto atingiu 7,4 graus de magnitude e aconteceu pouco antes das 8h00 locais (21h00 de Brasília, terça-feira). A Agência Meteorológica de Taiwan calculou um fenômeno de 7,2 graus, enquanto a Agência Meteorológica do Japão anunciou 7,5.

O epicentro foi localizado 18 quilômetros ao sul de Hualien, com uma profundidade de 34,8 quilômetros, segundo o USGS.

“O terremoto foi próximo da superfície e pouco profundo. Foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas (…) foi o mais forte em 25 anos”, disse Wu Chien-fu, diretor do Centro Sismológico taiwanês.

O governo dos Estados Unidos ofereceu a Taiwan “toda a ajuda necessária”. Uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que Washington está monitorando “as informações sobre o impacto do terremoto em Taiwan e suas possíveis consequências no Japão”.

Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan, no desastre natural com o maior número de vítimas na história do território.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, determinou a coordenação entre as agências locais e centrais. Também anunciou o apoio do Exército aos trabalhos de resgate e ajuda.

As autoridades mobilizaram equipes para remover as rochas que bloqueavam as estradas na direção de Hualien. As rodovias que seguem até a cidade passam por muitos túneis e as autoridades temem que veículos tenham ficado presos nas passagens subterrâneas.

“Temos que verificar minuciosamente quantas pessoas estão presas e socorrê-las rapidamente”, disse o vice-presidente Lai Ching-te, que assumirá a presidência em maio.

As normas rigorosas de construção e a conscientização sobre este tipo de desastre parecem ter evitado uma catástrofe ainda maior em Taiwan, afetada frequentemente por terremotos devido a sua localização entre duas placas tectônicas.

No início da noite houve réplicas na região de Hualien, onde os esforços de resgate continuam entre os escombros.

Na capital taiwanesa, o icônico arranha-céu “Taipei 101” foi iluminado em homenagem às vítimas.

“Não vá para as montanhas a menos que seja necessário”, alertou a presidente. “Pode haver réplicas nos próximos dias e pedimos a todos que permaneçam vigilantes”, afirmou.

– Alerta de tsunami –

O terremoto foi sentido em todo território de Taiwan e vários tremores secundários foram registrados, incluindo um 6,5 graus de magnitude perto de Hualien, segundo a agência meteorológica da ilha.

O tremor foi sentido na outra margem do Estreito de Taiwan, na região de Fujian da China continental, assim como na cidade semiautônoma de Hong Kong.

Também desencadeou alerta de tsunami em Taiwan, nas ilhas do sudoeste do Japão e em várias províncias das Filipinas, que foram suspensos após algumas horas.

No Japão, as autoridades suspenderam temporariamente o tráfego aéreo no aeroporto de Naha, na ilha de Okinawa. Um porta-voz do governo japonês disse que não foram detectadas vítimas na região. A agência meteorológica japonesa detectou ondas de tsunami de até 30 centímetros em algumas ilhas.

