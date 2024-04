Terremoto incomum atinge Nova York sem deixar danos

Um terremoto incomum de magnitude 4,8 atingiu, nesta sexta-feira (5), os arredores de Nova York, provocando leves tremores durante alguns segundos em vários bairros da cidade e interrompendo uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza.

O terremoto ocorreu “às 14h23 GMT (10h23 no horário local e 11h23 no horário de Brasília), 7 quilômetros a nordeste da estação Whitehouse, Nova Jersey”, estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do rio Hudson, e a uma profundidade de 5 quilômetros, segundo o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS).

Não há registros de feridos ou danos significativos até o momento.

O ligeiro tremor foi sentido em vários bairros dos distritos de Manhattan e Brooklyn, provocando uma avalanche de mensagens nas redes sociais.

Dominika Uniejewska, gerente de uma loja em Lebanon, Nova Jersey, epicentro do terremoto, disse à AFP que “estava dormindo” quando o terremoto aconteceu. “No início não entendi o que estava acontecendo porque nunca havia vivenciado um terremoto tão forte”.

“A casa toda tremia muito, a cama tremia e fazia barulho, um barulho muito alto”, disse.

O presidente Joe Biden foi informado do evento, segundo sua porta-voz Karine Jean-Pierre, e “a Casa Branca está em contato com autoridades federais e locais”.

– “ESTOU BEM” –

“ESTOU BEM”, dizia uma publicação na conta do Empire State Building na rede X.

Os moradores da cidade publicaram fotos de cadeiras de jardim tombadas com uma mensagem irônica: “Vamos reconstruí-la”.

Mas as autoridades pediram cautela. “Não temos informações neste momento sobre danos significativos (mas) continuamos a avaliar a situação”, escreveu Fabien Levy, porta-voz do prefeito de Nova York, Eric Adams, na rede X.

Na sede das Nações Unidas, as câmeras que filmavam uma reunião do Conselho de Segurança sobre a crise humanitária em Gaza começaram a tremer.

A representante da ONG Save the Children, Janti Soeripto, interrompeu um discurso em que falava sobre fome e mortes. “É um terremoto?”, perguntou.

A reunião foi suspensa pela segunda vez quando os telefones começaram a tocar e vibrar devido aos alertas automáticos de emergência enviados pelo município.

A Agência Americana de Aviação Civil (FAA) alertou que os aeroportos do nordeste podem encontrar dificuldades, citando os de Nova York, Nova Jersey, Filadélfia e Baltimore, em Maryland.

Mas o aeroporto JFK de Nova York informou na rede X que ainda estava “aberto e operacional” e que “os aviões estão decolando e pousando”.

“Os terremotos são raros, mas não impossíveis, ao longo da costa atlântica, região chamada pelos geólogos de ‘margem passiva-agressiva’ para descrever a área onde a placa atlântica e a placa da América do Norte se encontram”, segundo o USGS.

