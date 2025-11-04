Terremoto no norte do Afeganistão deixa 27 mortos e quase 1.000 feridos

Ao menos 27 pessoas morreram e quase mil ficaram feridas no terremoto que atingiu o norte do Afeganistão na segunda-feira (3), deixando os moradores desamparados com a chegada do inverno.

Em Kaftar Khana, na província de Samangan, Gulabuddin lamenta a morte de sua nora que, com o tremor, não teve tempo de descer do primeiro andar da casa da família.

O próprio Gulabuddin foi atingido na cabeça por um tijolo que caiu.

“Perdemos todos os nossos pertences. O inverno está chegando e temos filhos de quatro e cinco anos. Estamos hospedados na casa de parentes há duas noites”, disse ele à AFP.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (ANDMA) havia declarado anteriormente que apenas uma minoria dos feridos sofreu lesões graves após o terremoto de magnitude 6,3.

A maioria das vítimas estava nas províncias de Samangan e Balkh, o epicentro do terremoto, no distrito de Kholm, disse Sharafat Zaman, porta-voz do ministério.

As autoridades enfatizaram que “graças aos esforços significativos e à resposta rápida de todas as instituições competentes, as operações de resgate nas áreas afetadas foram concluídas”, disse Zaman em um comunicado.

Em meio a muros desabados, telhados abertos e rachaduras por toda parte, as cenas de desolação lembram as do leste do Afeganistão, que foi atingido no final de agosto por um terremoto de magnitude 6 que deixou 2.200 mortos, o mais mortal da história recente do país.

Em Kholm, um correspondente da AFP observou moradores removendo os escombros de suas casas destruídas pelo terremoto, sob a chuva.

A companhia nacional de eletricidade informou que continuará reparando as linhas danificadas, que causaram apagões na região.

Os tremores secundários aumentam o medo e o sofrimento da população, que carece de cobertores, roupas e meios de se aquecer, enquanto as temperaturas podem chegar a -20°C, acompanhadas de neve.

As organizações internacionais enfatizam que, diante de uma das piores crises orçamentárias de sua história devido à retirada de inúmeros doadores — incluindo os Estados Unidos —, sua ajuda será limitada.

