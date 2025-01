Tesla e BMW se somam a processo na Justiça europeia contra tarifas alfandegárias para carros elétricos chineses

A Tesla e a BMW entraram com uma ação nos tribunais europeus contra as altas tarifas da União Europeia sobre as importações de carros elétricos fabricados na China, anunciou uma fonte da Comissão Europeia nesta segunda-feira (27).

Ambas as empresas têm linhas de produção na China. Em outubro, a Comissão – o braço Executivo da UE – adotou tarifas adicionais de até 35% sobre os carros elétricos produzidos na China, além dos 10% existentes.

Assim, essas empresas se juntam aos fabricantes chineses BYD, Geely e SAIC no processo antitarifário.

Essas medidas foram consideradas “protecionistas” pela China, que levou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

A UE justificou a adoção das tarifas adicionais alegando que esses fabricantes se beneficiam de subsídios indevidos.

A UE afirmou que está pronta para cancelar as tarifas adicionais se um acordo negociado for alcançado com a China para resolver a situação.

As tarifas adicionais adotadas pela UE para o grupo automotivo SAIC foram fixadas em 35,3%, enquanto a BYD teria tarifas de 17% e a Geely, 18,8%.

As empresas que cooperaram com as investigações da UE sobre o impacto na concorrência no bloco terão uma tarifa de 20,7%, e o restante das empresas, 35,3%.

O poderoso e influente mercado de automóveis da Europa mergulhou em uma crise aguda devido ao aumento dos custos de produção, à adaptação aos novos padrões ambientais e à forte concorrência dos modelos elétricos chineses.

A China rejeitou persistentemente a acusação de subsídios feita pela Europa e também adotou tarifas sobre produtos do bloco, com foco no segmento de bebidas alcoólicas.

A decisão de adotar tais tarifas sobre os modelos fabricados na China provocou uma clara divisão na UE, especialmente por parte da Alemanha, que está buscando maneiras de reduzir as tensões e recuperar seu setor automotivo.

No entanto, tanto a Tesla quanto a BMW têm sede na China, onde produzem modelos para o mercado europeu, como o Tesla Model 3.

O setor automotivo emprega mais de 13 milhões de pessoas na UE e é responsável por cerca de 7% do PIB do bloco.

A Comissão Europeia – o braço Executivo da UE – e representantes da indústria automotiva devem iniciar rodadas de negociações nesta semana para discutir a situação do setor e avaliar alternativas.

Em uma breve declaração à imprensa, a BMW disse que ainda considera “preferível que um acordo político seja buscado por meio de negociações”.

