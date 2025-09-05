The Swiss voice in the world since 1935

Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares

O conselho de administração da fabricante de carros elétricos Tesla propôs nesta sexta-feira (5) um pacote de remuneração e “desempenho” ao CEO Elon Musk que pode alcançar um trilhão de dólares (5,43 trilhões de reais), caso certas condições sejam atendidas.

O plano, previsto para 10 anos e que deve ser aprovado pelos acionistas, contempla a concessão de benefícios a Musk com base na avaliação de mercado da Tesla, segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A quantia máxima que Musk poderia conseguir equivale a 12% do capital atual da empresa, mas está condicionada a um “crescimento estratosférico” e a uma avaliação de mercado de 8,5 trilhões de dólares (46 trilhões de reais).

Este nível de avaliação não teria precedentes e duplicaria com folga a capitalização de mercado da empresa de melhor avaliação no mundo atualmente: Nvidia, o grupo americano líder no setor de chips de inteligência artificial, que vale atualmente quase US$ 4 trilhões. 

A Tesla, que enfrenta dificuldades há vários meses, é avaliada atualmente na bolsa em pouco mais de um trilhão de dólares. 

As vendas da fabricante de automóveis foram impactadas nos últimos meses pelo envelhecimento de seus modelos e pelas posturas políticas de seu CEO, que liderou o departamento de eficiência governamental no início do ano no governo de Donald Trump.

Se alcançar os objetivos mais ambiciosos, Musk, que já é o homem mais rico do planeta, alcançaria um nível de fortuna sem precedentes e, além disso, reforçaria seu controle sobre o capital da Tesla ao aumentar sua participação para quase 25%.

