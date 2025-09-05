The Swiss voice in the world since 1935

Tesla propõe remuneração para Musk que pode superar US$ 1 trilhão

O conselho de administração da fabricante de veículos elétricos Tesla propôs, nesta sexta-feira (5), um plano de remuneração para seu diretor-executivo Elon Musk, que pode superar um trilhão de dólares (R$ 5,3 trilhões), sob condições, assim como reforçar seu controle sobre a empresa.

O plano, previsto para 10 anos e que deve ser aprovado pelos acionistas, contempla a concessão de benefícios a Musk com base na avaliação de mercado da Tesla, segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A quantia máxima que Musk poderia conseguir equivale a 12% do capital atual da empresa, mas está condicionada a um “crescimento estratosférico” e a uma avaliação de mercado de 8,5 trilhões de dólares (R$ 46 trilhões).

Este nível de avaliação não teria precedentes e dobraria com folga a capitalização de mercado da empresa de melhor avaliação no mundo atualmente: Nvidia, grupo americano líder no setor de chips de inteligência artificial.

A Tesla, que enfrenta dificuldades há vários meses, é avaliada atualmente na bolsa em pouco mais de um trilhão de dólares (R$ 5,3 trilhões).

“Acreditamos que a visão singular de Elon é vital para superar este ponto de inflexão crítico”, destacaram a presidente da Tesla, Robyn Denholm, e a integrante do conselho, Kathleen Wilson-Thompson, em uma carta aos acionistas incluída na apresentação.

A companhia anunciou, em julho, queda de 16% nos lucros líquidos durante o segundo trimestre. 

A gestão da empresa tem sido objeto de escrutínio durante o último ano, devido à queda nas vendas e nos lucros de automóveis. Esta tendência se deve, em parte, ao apoio de Musk a causas políticas de extrema direita, mas também à lenta implementação de novos modelos de automóveis após as baixas vendas do polêmico Cybertruck.

No início de 2025, o CEO liderou o departamento de eficiência governamental do governo do presidente Donald Trump, mas parou de colaborar com o governo após tensões com o mandatário republicano.

A remuneração de Musk na Tesla é alvo de uma disputa judicial há anos. Atualmente, a empresa contesta uma decisão da justiça do estado de Delaware que anulou um pacote de 2018 para Musk no valor aproximado de 55,8 bilhões de dólares (R$ 203,9 bilhões, na cotação da época). 

Enquanto isso, a fabricante concedeu a Musk, em agosto, uma compensação provisória de 96 milhões de ações, avaliadas em torno de 29 bilhões de dólares (R$ 158,3 bilhões).

O novo plano de remuneração para Musk — o homem mais rico do planeta — foi proposto antes da assembleia anual de acionistas de 6 de novembro.

