Tesouro dos EUA diz que deixará de usar tecnologias da Anthropic

afp_tickers

2 minutos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (2), que deixará de usar os produtos desenvolvidos pela Anthropic, em linha com o disposto pelo presidente Donald Trump depois que a startup de inteligência artificial (IA) se recusou a dar carta branca ao Pentágono.

“Durante a presidência de Donald Trump, nenhuma empresa privada jamais ditará as condições da nossa segurança nacional”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ao anunciar a medida no X. A decisão foi tomada por indicação de Trump, acrescentou.

Na sexta-feira, o presidente ordenou a todas as agências federais do governo que deixassem de usar “imediatamente” qualquer tecnologia da Anthropic.

“É melhor que a Anthropic […] colabore durante este período de retirada, ou usarei todo o poder da Presidência para obrigá-los a cumprir, com importantes consequências civis e penais”, advertiu o republicano.

A rejeição veio depois que a empresa californiana se recusou a ceder diante de um ultimato do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, que exigia a permissão do uso militar incondicional de seus modelos de IA Claude.

Com essa decisão, a Anthropic estabeleceu um limite ético para o uso de sua tecnologia em dois casos concretos: a vigilância em massa dos cidadãos americanos e as armas letais totalmente autônomas.

O caso se tornou uma disputa pública incomum entre uma grande empresa de tecnologia e o governo dos Estados Unidos.

Mas o Pentágono garante que atua dentro da lei e afirma que os fornecedores contratados não podem fixar as condições sobre como seus produtos são empregados.

Horas depois da ordem de Trump, a OpenAI, rival da Anthropic, anunciou um acordo com o Pentágono para que use seus modelos de IA com limites semelhantes aos da Anthropic, e com “salvaguardas técnicas” que o Departamento de Defesa aceitou adotar.

bys/des/lb/ad/ic/rpr