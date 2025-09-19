The Swiss voice in the world since 1935

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O casal formado pelo diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciou sua separação nesta sexta-feira (19) em um comunicado enviado à AFP.

“Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.

O diretor de “Edward Mãos de Tesoura” e a atriz de “Irreversível” se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. 

Burton e Bellucci iniciaram um relacionamento, que incluiu uma colaboração artística no filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

Na sequência de “Os Fantasmas se Divertem”, filme dirigido por Tim Burton em 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, uma criatura maléfica com ares de Frankenstein determinada a se vingar de seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton).

O diretor, 67 anos, teve um longo relacionamento com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. O casal tem dois filhos.

Bellucci, 60 anos, foi casada por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem tem duas filhas.

agu/jmo/es/avl/fp/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR