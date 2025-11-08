Tornado deixa seis mortos e mais de 430 feridos no Paraná
Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, que deixou um rastro de destruição sem precedentes.
Os ventos arrastaram carros e derrubaram casas em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes a quase 400 quilômetros de Curitiba.
O fenômeno meteorológico atingiu a região no final da tarde de sexta-feira (7), com ventos de até 250 km/h.
Moradores de Rio Bonito do Iguaçu descreveram um impacto súbito de um vendaval com tempestade e granizo, que durou apenas alguns minutos.
“Destruiu tudo. Destruiu a cidade, casa, colégio. O que vai ser feito de nós?”, declarou à imprensa Roselei Dalcandon, diante de seu estabelecimento comercial reduzido a escombros.
Ela tinha acabado de sair de sua loja quando o tornado aconteceu, mas seu filho permaneceu no estabelecimento.
“Quando deu uma acalmada, meu esposo veio correndo aqui. Mas, graças a Deus, ele estava bem. A loja foi com tudo, mas ele saiu. Deus salvou”, disse
O governo do Paraná informou, no balanço mais recente, que seis pessoas morreram na tragédia.
Os bombeiros do Paraná e os serviços de saúde de vários municípios atenderam 432 pessoas afetadas, segundo o governo estadual.
Nove pessoas sofreram ferimentos graves e algumas precisaram passar por cirurgia.
Duas pessoas continuam desaparecidas, mas as equipes de emergência continuam recebendo informações das famílias e o número pode aumentar nas próximas horas, segundo o governo estadual.
– Cenário de guerra –
“Quero expressar meu profundo sentinento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X.
Lula informou que uma equipe de ministros e especialistas em desastres visitará a região.
Imagens aéreas divulgadas pelos bombeiros mostram dezenas de casas e estabelecimentos comerciais com os telhados arrancados ou completamente destruídos.
As autoridades calculam que 90% da cidade sofreu danos. Ainda não há números de deslocados.
“É um cenário de guerra”, declarou à imprensa o coronel Fernando Schunig, coordenador da Defesa Civil do Paraná.
“A possibilidade de haver mais vítimas é grande. Infelizmente, esse tornado pegou o perímetro urbano da cidade”, acrescentou.
Equipes de emergência prosseguem com as operações de busca nos locais afetados.
– Ajuda humanitária –
O governo do Paraná decretou o “estado de calamidade pública” em Rio Bonito do Iguaçu, o que permitirá a liberação de recursos de maneira imediata para enfrentar a emergência.
As autoridades estabeleceram um ponto de apoio para receber desabrigados em Laranjeiras do Sul, cidade a menos de 20 quilômetros de distância de Rio Bonito do Iguaçu.
“Estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução”, anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de “perigo de tempestades” para todo o Paraná, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam tempestades, vendavais e granizo.
Devido à tempestade, cuja origem é um ciclone extratropical, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo também aumentaram os níveis de alerta para ventos fortes e chuvas. As autoridades pediram aos moradores que evitem deslocamentos.
