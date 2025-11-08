Tornado deixa seis mortos e mais de 430 feridos no Paraná

afp_tickers

4 minutos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, que deixou um rastro de destruição sem precedentes.

Os ventos arrastaram carros e derrubaram casas em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes a quase 400 quilômetros de Curitiba.

O fenômeno meteorológico atingiu a região no final da tarde de sexta-feira (7), com ventos de até 250 km/h.

Moradores de Rio Bonito do Iguaçu descreveram um impacto súbito de um vendaval com tempestade e granizo, que durou apenas alguns minutos.

“Destruiu tudo. Destruiu a cidade, casa, colégio. O que vai ser feito de nós?”, declarou à imprensa Roselei Dalcandon, diante de seu estabelecimento comercial reduzido a escombros.

Ela tinha acabado de sair de sua loja quando o tornado aconteceu, mas seu filho permaneceu no estabelecimento.

“Quando deu uma acalmada, meu esposo veio correndo aqui. Mas, graças a Deus, ele estava bem. A loja foi com tudo, mas ele saiu. Deus salvou”, disse

O governo do Paraná informou, no balanço mais recente, que seis pessoas morreram na tragédia.

Os bombeiros do Paraná e os serviços de saúde de vários municípios atenderam 432 pessoas afetadas, segundo o governo estadual.

Nove pessoas sofreram ferimentos graves e algumas precisaram passar por cirurgia.

Duas pessoas continuam desaparecidas, mas as equipes de emergência continuam recebendo informações das famílias e o número pode aumentar nas próximas horas, segundo o governo estadual.

– Cenário de guerra –

“Quero expressar meu profundo sentinento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X.

Lula informou que uma equipe de ministros e especialistas em desastres visitará a região.

Imagens aéreas divulgadas pelos bombeiros mostram dezenas de casas e estabelecimentos comerciais com os telhados arrancados ou completamente destruídos.

As autoridades calculam que 90% da cidade sofreu danos. Ainda não há números de deslocados.

“É um cenário de guerra”, declarou à imprensa o coronel Fernando Schunig, coordenador da Defesa Civil do Paraná.

“A possibilidade de haver mais vítimas é grande. Infelizmente, esse tornado pegou o perímetro urbano da cidade”, acrescentou.

Equipes de emergência prosseguem com as operações de busca nos locais afetados.

– Ajuda humanitária –

O governo do Paraná decretou o “estado de calamidade pública” em Rio Bonito do Iguaçu, o que permitirá a liberação de recursos de maneira imediata para enfrentar a emergência.

As autoridades estabeleceram um ponto de apoio para receber desabrigados em Laranjeiras do Sul, cidade a menos de 20 quilômetros de distância de Rio Bonito do Iguaçu.

“Estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução”, anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de “perigo de tempestades” para todo o Paraná, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam tempestades, vendavais e granizo.

Devido à tempestade, cuja origem é um ciclone extratropical, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo também aumentaram os níveis de alerta para ventos fortes e chuvas. As autoridades pediram aos moradores que evitem deslocamentos.

jss-ll/val