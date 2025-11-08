Tornado provoca destruição no Paraná, deixa seis mortos e 750 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 750 ficaram feridas na passagem de um tornado pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, com um rastro de destruição sem precedentes na região.

Em questão de minutos, o tornado virou carros e derrubou casas inteiras na sexta-feira em Rio Bonito do Iguaçu, um município de 14 mil habitantes a cerca de 400 km de Curitiba.

Moradores de Rio Bonito descreveram o impacto súbito de um vendaval que, segundo os serviços meteorológicos, atingiu 250 quilômetros por hora.

Neste sábado, vizinhos reviravam, angustiados, os escombros de suas casas em busca de pertences, constatou um jornalista da AFPTV.

Diante de uma montanha de destroços, Nereu Sabadini contou que estava trabalhando em uma cidade próxima a Rio Bonito no momento do impacto.

“Cheguei em casa e me encontro sem teto, infelizmente estou sem teto, até reconstruir vai demorar um pouquinho”, disse à AFP o homem de 51 anos.

De acordo com o último balanço do governo do Paraná, seis pessoas morreram.

Bombeiros e equipes de saúde de vários municípios vizinhos já atenderam 750 feridos, nove deles em estado grave.

Além disso, uma pessoa está desaparecida, mas as autoridades alertaram que esse número pode aumentar à medida que avançam os trabalhos de resgate.

– Estado de calamidade –

O fenômeno meteorológico ocorreu às vésperas da abertura da COP30 sobre o clima, que será realizada a partir de segunda-feira em Belém do Pará.

O governo do Paraná decretou “estado de calamidade pública” em Rio Bonito do Iguaçu, o que permitirá liberar imediatamente recursos para atender à emergência.

“Estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução”, anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

As autoridades estão montando abrigos para acolher pelo menos 1.000 desabrigados em cidades próximas, como Laranjeiras do Sul, a cerca de 20 km.

Imagens aéreas captadas pela AFP mostram dezenas de casas e comércios com os telhados arrancados ou completamente destruídos.

As autoridades estimam que 90% da cidade tenha sofrido danos.

“É um cenário de guerra”, declarou o coronel Fernando Schunig, coordenador da Defesa Civil do Paraná.

“A possibilidade de que haja mais vítimas é grande. Infelizmente, esse tornado atingiu o perímetro urbano da cidade, e quando esses eventos ocorrem em áreas urbanas, o dano é muito grande, é muito letal”, advertiu ao portal G1.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou neste sábado que uma equipe de ministros e especialistas em desastres foi enviada ao local.

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

– Ciclone extratropical –

O tornado ocorreu no momento em que um ciclone extratropical avança pelo sul e sudeste do Brasil.

Houve “um ciclone, que é uma área enorme de baixa pressão atmosférica. Essa área em si já pode provocar chuva excessiva, vento forte (…) Tinha uma corrente de vento forte nos baixos níveis da atmosfera que favorece a rotação, um grande contraste de temperatura. Então, havia toda uma condição especial na atmosfera que favorecia fenômenos nessa severidade”, explicou à AFP a meteorologista Estael Sias, da Metsul.

Segundo a especialista, os tornados não são tão comuns no Brasil quanto em algumas regiões dos Estados Unidos, mas não são raros no sul do país.

Devido ao ciclone, Rio de Janeiro e São Paulo também elevaram seus níveis de alerta para ventos fortes e chuvas, e as autoridades pediram que a população evite deslocamentos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, para o fim de semana, um alerta de “perigo por tempestades” nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em 2024, inundações sem precedentes atingiram o sul do país, deixando mais de 200 mortos e 2 milhões de pessoas afetadas — uma das piores catástrofes naturais da história recente do Brasil.

Especialistas associaram aqueles eventos às mudanças climáticas. No entanto, ainda não há consenso científico sobre o impacto do aquecimento global na ocorrência de tornados, um fenômeno meteorológico localizado e de difícil estudo.

