Toyota anuncia novo CEO e eleva previsões de lucros

O grupo japonês Toyota anunciou nesta sexta-feira (6) um novo CEO para “acelerar” a tomada de decisões da empresa e elevou as previsões de lucro e vendas para o atual ano fiscal, apesar do impacto das tarifas implementadas pelos Estados Unidos.

O atual diretor financeiro, Kenta Kon, substituirá Koji Sato como CEO em 1º de abril, informou a empresa. Sato passou três anos no cargo.

“A mudança de funções tem como objetivo acelerar a tomada de decisões da gestão em resposta às mudanças no ambiente interno e externo”, afirmou a Toyota.

A empresa também anunciou que prevê um lucro líquido de 3,57 trilhões de ienes (US$ 22,8 bilhões, R$ 120 bilhões) para o ano fiscal que termina em março, uma queda anual de 25,1%, mas acima dos 2,93 trilhões de ienes projetados em uma estimativa anterior.

Apesar do “impacto negativo das tarifas dos Estados Unidos registrado neste ano fiscal, reduzimos a dimensão da queda nos lucros com a implementação de cortes de custos e esforços de marketing”, destacou a empresa em um comunicado.

As vendas devem aumentar 4,1% na comparação anual, a 50 trilhões de ienes, uma leve revisão para cima.

A Toyota destacou, no entanto, que o trimestre de setembro a dezembro registrou queda no lucro líquido e operacional, apesar do aumento das vendas, em grande medida devido ao “impacto das tarifas”, que elevou os gastos.

A empresa anunciou em janeiro que as vendas globais registraram um novo recorde em 2025, o que a ajudou a manter o título de maior fabricante de automóveis do mundo e a ampliar a distância para sua maior rival, a alemã Volkswagen.

O aumento geral ocorreu apesar das vendas estagnadas na China, um mercado crucial onde a Toyota enfrenta a concorrência crescente de montadoras locais, incluindo a líder dos carros elétricos BYD.

As vendas nos Estados Unidos subiram 8%, apesar da tarifa de 25% sobre as exportações de carros japoneses implementada por Washington entre abril e meados de setembro, quando entrou em vigor um limite de 15%.

