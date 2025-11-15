Tráfego aéreo dos EUA está próximo à normalidade após reabertura do governo

O secretário de Transportes dos Estados Unidos comemorou nesta sexta-feira (14) o fato de o transporte aéreo do país ter registrado na véspera um de seus “melhores dias” desde o início da paralisação orçamentária, com poucos controladores de tráfego aéreo ausentes de seus postos de trabalho.

Como consequência da paralisação orçamentária, que começou em 1º de outubro e terminou oficialmente na quarta-feira, a agência reguladora de aviação do país (FAA, na sigla em inglês) implementou reduções nos voos domésticos nos aeroportos mais movimentados do país.

Durante os 43 dias do chamado “shutdown”, centenas de milhares de funcionários foram colocados em licença sem pagamento, enquanto outros, considerados essenciais, foram chamados a trabalhar sem salário, entre eles milhares de controladores de tráfego aéreo.

Mas, com o passar dos dias, o absentismo aumentou nas torres de controle, que já sofriam com falta de pessoal antes do bloqueio orçamentário.

“Ontem foi uma das melhores jornadas para o nosso espaço aéreo em muito tempo, com apenas alguns controladores ausentes de seus postos”, afirmou o secretário Sean Duffy em sua conta no X.

Com o fim do “shutdown”, a FAA anunciou nesta sexta-feira que, a partir da manhã de sábado, apenas serão cancelados 3% dos voos domésticos programados, em vez dos 6% que estavam previstos por consequência do fechamento do governo.

Segundo a Cirium, fornecedora de dados da indústria aeronáutica, a taxa de cancelamento nesta sexta foi de 2%, ou seja, 540 de um total de 25.294 voos programados, em um relatório publicado pela manhã.

Os aeroportos de Atlanta, Chicago-O’Hare, Newark, Dallas Fort Worth e Denver foram os mais afetados, com cerca de vinte cancelamentos cada.

Normalmente, a taxa de cancelamento é de 1%, informou a Cirium, que prevê um retorno à normalidade para segunda-feira.

A estabilização das operações aéreas nos Estados Unidos ocorre pouco antes das festividades do Dia de Ação de Graças, uma data familiar imprescindível para os americanos em 27 de novembro.

Segundo a plataforma FlightAware, por volta de 19h20 (horário de Brasília), 635 voos nos Estados Unidos tinham sido cancelados nesta sexta e 2.359 sofreram atrasos. Ademais, prevê 159 cancelamentos no sábado e 24 no domingo.

