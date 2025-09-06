The Swiss voice in the world since 1935

Tráfego postal para os EUA despenca e 88 operadoras suspendem o serviço

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O tráfego postal para os Estados Unidos despencou em mais de 80% após a imposição de novas tarifas por Washington, e 88 operadoras em todo o mundo suspenderam total ou parcialmente seus envios para o país, afirmou, neste sábado(6), a União Postal Universal (UPU). 

A UPU, uma agência de cooperação postal da ONU, afirmou em um comunicado que dados coletados de sua rede global de operadores postais indicam que os envios para os Estados Unidos foram “quase completamente” interrompidos, em 81%, após a entrada em vigor das novas tarifas americanas em 29 de agosto, em comparação com a semana anterior. 

A princípio, a eliminação da isenção tributária para pacotes pequenos (com valor igual ou inferior a 800 dólares ou 4.316 reais) que entram nos Estados Unidos era dirigida apenas à China e Hong Kong, no contexto da ofensiva do presidente americano, Donald Trump, contra os gigantes do comércio online Shein e Temu, mas depois foi ampliada para todos os países. 

Serviços postais de todo o mundo, incluindo os da Austrália, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Itália e Japão, suspenderam seus envios para os Estados Unidos porque não tiveram tempo suficiente para se preparar para cumprir as novas regras, que os obrigavam a cobrar de seus clientes as taxas alfandegárias antecipadamente e transferi-las para as autoridades americanas. 

Um total de “88 operadoras postais informaram à UPU que suspenderam alguns ou todos os serviços postais para os Estados Unidos até que uma solução seja implementada”, afirmou a entidade. 

O presidente do órgão, Masahiko Metoki, disse que a UPU trabalhou no “desenvolvimento rápido de uma nova solução técnica que permitirá a retomada do envio de correspondências para os Estados Unidos”, que consiste em uma calculadora integrada aos sistemas informáticos das operadoras postais para calcular e cobrar dos clientes as tarifas de origem. 

Com sede na capital suíça, Berna, a UPU foi estabelecida em 1874 e conta com 192 Estados-membros. Define as regras para os intercâmbios de correspondência internacional e faz recomendações para melhorar os serviços.

