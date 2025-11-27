Três astronautas europeus participarão de missões à Lua

Três astronautas europeus foram selecionados para participar nas próximas missões do programa Artemis da Nasa, cujo objetivo é retornar à Lua e permanecer neste satélite natural da Terra, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (27).

“Decidi que os primeiros europeus a participar nas missões lunares serão um astronauta alemão, um francês e um italiano”, declarou o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, à margem do conselho da agência em Bremen, Alemanha.

“O primeiro voo será atribuído a um astronauta alemão”, acrescentou.

A ESA participa do programa dos Estados Unidos mediante a construção da cápsula Orion e fornecendo elementos da estação lunar que orbitará a Lua.

“Isso ainda não estava decidido e é positivo. Quer dizer que a Europa tem seu lugar nesta aventura, a longo prazo, e que a França conquista seu lugar no seio da Europa”, declarou Thomas Pesquet, astronauta francês que está entre os potenciais escolhidos.

O ano 2026 poderá marcar o retorno de astronautas à Lua. Adiada várias vezes, a missão tripulada Artemis 2 da Nasa, com parceiros privados como a SpaceX, está prevista para o início do ano, no máximo até abril.

Uma etapa essencial para o retorno dos americanos ao solo lunar foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro mandato, para que ocorresse o mais rápido possível. Antes da China, que espera pousar na Lua até 2030.

A missão Artemis 3, que será a primeira a levar astronautas à superfície lunar desde 1972, está prevista para 2027 ou 2028.

