Três leoas morrem em zoológico de Tóquio por suspeita de golpe de calor

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Três leoas morreram em um zoológico de Tóquio devido a um aparente golpe de calor, agravado pela umidade do verão japonês, informou nesta terça-feira (4) uma porta-voz do local.

O Japão enfrentou no ano passado o verão mais quente de seus registros, e nas últimas semanas partes do país chegaram a 40 ºC, o que se enquadra na nova classificação de “dia cruelmente quente”.

Desde meados de julho, 10 dos 16 leões do Parque Zoológico de Tama apresentaram sintomas como “perda de apetite e redução da atividade”, e três leoas morreram, informou o zoológico em comunicado.

Uma morreu na terça-feira da semana passada, outra na sexta-feira e a terceira no domingo, detalhou.

“De acordo com nosso veterinário, suspeita-se que a causa das mortes seja golpe de calor”, ao terem sido observadas desidratação e falência múltipla de órgãos, disse à AFP uma porta-voz do zoológico.

“Ainda que se pense que os leões sejam resistentes ao calor, o zoológico vem reforçando, nos últimos anos, as medidas para enfrentar o calor de verão no Japão. Aqui, o calor vem acompanhado de alta umidade, o que é diferente do ar seco da África”, explicou.

Ela acrescentou que “estamos reforçando ainda mais as medidas contra o calor, borrifando água, melhorando a ventilação e instalando ar-condicionado”.

Assegurou que vários leões vêm sendo tratados por problemas relacionados ao calor.

Cerca de 18.600 pessoas foram hospitalizadas por golpe de calor entre 20 e 26 de julho, das quais 45 foram declaradas mortas ao chegar, segundo a agência de gerenciamento de incêndios e desastres.

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