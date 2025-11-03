Trabalhador é resgatado dos escombros de torre medieval em Roma

Um trabalhador que estava preso nos escombros de uma torre medieval que desabou parcialmente nesta segunda-feira (3) no centro de Roma foi resgatado, anunciaram autoridades.

“Todos esperamos que ele se recupere”, disse o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. “Ele foi transferido de ambulância” após “uma longa operação de resgate”, informou o chefe da província de Roma, Lamberto Giannini.

O trabalhador ficou preso nos escombros depois que parte do interior da Torre dei Conti desabou, juntamente com uma seção da fachada. O acidente, que ocorreu por volta das 11h30 locais, levantou uma nuvem densa de fumaça branca e deixou escombros na rua.

A torre, que estava sendo reformada, fica em uma área movimentada, perto do Coliseu. Outros três trabalhadores que estavam no monumento foram resgatados. Um deles foi transferido para o hospital em estado crítico, informou um porta-voz dos bombeiros.

O prefeito de Roma e o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, visitaram o local enquanto os bombeiros isolavam a rua. Um repórter da AFP testemunhou um segundo desabamento parcial da torre pouco antes das 13h.

Os bombeiros usaram guindastes para acessar as janelas da torre, e um drone para inspecionar o local. Um dos trabalhadores resgatados, que se identificou como Ottaviano, 67, disse que conseguiu escapar por uma sacada. “Não era seguro. Só quero ir para casa.”

A Torre dei Conti, que data do início do século XIII, estava sendo restaurada com financiamento da União Europeia.

