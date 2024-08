Trabalhadores de maior mina de cobre do mundo suspendem greve no Chile

Os funcionários de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, suspenderam a greve iniciada na terça-feira, ao retomarem as negociações com a multinacional BHP, confirmaram nesta sexta-feira (16) o sindicato e a empresa.

“Foi acordado suspender a greve legal em curso”, disse a australiana BHP em um comunicado. “Está decidido”, declarou à AFP o presidente do Sindicato Nº1 de Escondida, Patricio Tapia.

A decisão foi tomada após a retomada das negociações, na qual as partes “chegaram a um consenso para uma proposta de acordo coletivo”, diz a mensagem da mineradora.

Os trabalhadores pertencentes ao Sindicato Nº1 iniciaram uma greve na terça-feira exigindo melhorias trabalhistas, incluindo o aumento do tempo de descanso e o ajuste dos “bônus variáveis”.

Em sua lista de pedidos estão indenizações aos trabalhadores demitidos com base em todo seu tempo de atividade, e não no máximo de 11 anos, conforme estabelecido pelo marco trabalhista chileno.

– Maior produtor mundial –

O governo chileno manifestou na quarta-feira a esperança de que a greve não se prolongaria no tempo, considerando seu impacto na economia nacional. Escondida fornece 5,4% do cobre mundial e opera em Antofagasta, 1.200 km ao norte de Santiago.

Em 2017, os trabalhadores de Escondida realizaram uma greve de 44 dias, a mais longa da história da mineração chilena.

A paralisação das atividades gerou prejuízos de 740 milhões de dólares (4,04 bilhões de reais) e significou uma contração de cerca de 1,3% do PIB chileno naquele ano.

O Sindicato Nº1 representa 2.400 trabalhadores, que constituem a maior parte dos operadores da mina.

Segundo a imprensa local, a BHP ofereceu a cada um dos 2.400 associados um bônus equivalente a 28.900 dólares (157 mil reais) para encerrar a disputa trabalhista. No entanto, o sindicato exigiu 36 mil dólares (196 mil reais).

Quando a greve começou, a BHP ativou um “plano de contingência”, que incluiu “trabalhadores de outros setores, sindicatos (que não estavam em greve), empresas colaboradoras e serviços mínimos aprovados pela autoridade”.

Em 2023, Escondida extraiu 1,1 milhão de toneladas de cobre, o equivalente a 5,4% da oferta mundial do metal (20,262 milhões de toneladas).

