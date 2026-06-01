Travis Scott revolta fãs na Turquia após show de 20 minutos

afp_tickers

2 minutos

O rapper americano Travis Scott enfureceu seus fãs em Istambul após uma apresentação que durou apenas 20 minutos, com direito a vaias do público quando deixou o palco na madrugada desta segunda-feira (1º), segundo vídeos publicados nas redes sociais.

Em sua primeira turnê pela Turquia, o cantor de 35 anos fez sua estreia em Istambul na noite de domingo e tinha outro show previsto nesta segunda-feira na cidade turística de Esmirna, no oeste do país.

O evento em Istambul foi anunciado como “uma apresentação que vai além de um show clássico”, com público limitado a 2.500 pessoas, de acordo com um dos sites que vendia ingressos a partir de US$ 330 (R$ 1.669, na cotação atual).

A divulgação prometia um “DJ set & mic” de 90 minutos do rapper nascido em Houston a partir das 23h00, entre apresentações de artistas menos conhecidos.

Mas os fãs afirmaram que Scott chegou com uma hora e meia de atraso e deixou o palco após 20 minutos, apesar de ser a atração principal.

“Evento vergonhoso. Disseram que começaria às 23h00, ele chegou às 00h35. Ficamos horas em pé esperando, cantou uma música e foi embora… Jogamos nosso dinheiro fora”, escreveu a fã Ala Artan no Instagram.

Outros exigiram reembolso na conta do Instagram da promotora TemaCC, entre eles Orhan Jung, que afirma ter desembolsado mais de US$ 1.000 (R$ 5.056) em um ingresso VIP, mais do que o dobro do salário mínimo mensal na Turquia.

O diretor-executivo da TemaCC, Taylan Ozcan, defendeu a apresentação de Scott, afirmando que ele esteve “no coração do evento” durante toda a noite. “Ele foi o anfitrião da festa por uma hora… depois fez uma apresentação excepcional de 20 minutos”, declarou em um comunicado à imprensa turca.

A divulgação do show de segunda-feira prometia um evento semelhante.

mgu-rba/hmw/pb/hgs/yr/aa