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Tribunal do Irã indefere recurso do cineasta Panahi contra pena de prisão

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Um tribunal iraniano indeferiu um recurso contra a condenação a um ano de prisão imposta ao cineasta Jafar Panahi, que teria voltado ao seu país após ganhar o prêmio máximo no Festival de Cannes no ano passado, declarou seu advogado neste domingo (7).

Um tribunal revolucionário de Teerã manteve integralmente a sentença original, proferida em dezembro por outra corte, embora Panahi ainda possa apresentar novo recurso em um tribunal provincial, informou o advogado Mostafa Nili ao site do jornal iraniano Etemad.

Isto significa que a sentença original de um ano de prisão e a proibição de viajar de dois anos por acusações de “propaganda” contra o sistema clerical do Irã segue de pé, acrescentou.

A agência de notícias iraniana ISNA reportou, em maio, que o diretor, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e foi indicado ao Oscar pelo filme “Foi Apenas um Acidente”, tinha retornado ao Irã em 30 de março.

Panahi não confirmou pessoalmente seu retorno ao Irã.

“Foi Apenas um Acidente” é um filme com carga política, que mostra cinco iranianos enfrentando um homem que acreditam tê-los torturado na prisão, uma história inspirado na própria experiência de Panahi.

Nili afirmou que, segundo os autos de acusação do poder judiciário, a condenação de Panahi se baseia na “produção de um filme clandestino e problemático contra o establishment governante”, em uma aparente referência a este filme.

sjw/hgs/erl/mvv

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