Trinidad e Tobago prepara deportação em massa de imigrantes sem documentos

Trinidad e Tobago prepara um processo de deportação em massa de imigrantes sem documentos, em meio a uma crise com a Venezuela por ter recebido um navio de guerra americano para a realização de exercícios militares.

Venezuelanos formam a principal comunidade de imigrantes do arquipélago. Em memorando, ao qual a AFP teve acesso, o ministro da Segurança Nacional ordenou que “todos os imigrantes ilegais detidos sejam retidos para a implementação de um exercício de deportação em massa”.

A relação bilateral começou a se deteriorar com a chegada ao poder de Kamla Persad-Bissessar, que tem um discurso contra a imigração venezuelana alinhado com Washington. O Parlamento da Venezuela deve declarar hoje a governante persona non grata.

Maduro rompeu ontem os acordos de gás com Trinidad, localizada a uma dezena de quilômetros da sua costa.

