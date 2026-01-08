Tripulação da ISS retornará à Terra antes por problema médico

Um equipe da Nasa na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) retornará à Terra antes do planejado por um problema médico, disse nesta quinta-feira (8) o administrador da agência espacial americana, Jared Isaacman.

A Nasa não deu detalhes sobre a situação médica, mas disse que a condição do astronauta afetado é estável. Também esclareceu que o retorno antecipado não é uma emergência, mas uma decisão a que se chegou pelo “risco persistente”.

O diretor médico e de saúde da agência, James Polk, explicou que a decisão foi tomada diante da “questão persistente sobre qual é o diagnóstico”. Autoridades da Nasa insistiram que não se trata de uma evacuação de emergência.

A Tripulação 11 da Nasa-SpaceX é composta por quatro astronautas: os americanos Michael Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov. O retorno deles ocorrerá “nos próximos dias”.

Fincke e Cardman realizariam uma caminhada espacial de cerca de seis horas para executar trabalhos de melhoria no sistema elétrico.

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, disse que “é a primeira vez que fazemos uma evacuação médica controlada a partir do veículo. Portanto, isso é incomum”.

“Ontem foi um exemplo perfeito do treinamento em ação. Uma vez que a situação na estação se estabilizou, deliberações cuidadosas nos levaram à decisão de trazer a Tripulação 11 de volta… ao mesmo tempo em que garantimos o mínimo impacto operacional” na ISS.

Os quatro astronautas estavam na estação desde 1º de agosto, e o retorno estava programado para as próximas semanas. Autoridades indicaram que é possível que a próxima missão dos Estados Unidos parta rumo à ISS antes do previsto, mas não forneceram mais detalhes.

O americano Christopher Williams permanece na ISS, à qual chegou como parte de uma missão russa. Também estão na estação os russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev.

