Troca em presidência da Petrobras é iminente, Mercadante é cotado, diz mídia

SÃO PAULO (Reuters) – A saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras é “iminente”, publicou nesta quinta-feira o canal de notícias CNN Brasil, citando fontes, acrescentando que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, é cotado para a vaga.

A Globonews também publicou que o presidente do BNDES é cotado para a vaga.

As notícias causaram uma reviravolta nas ações da Petrobras, que inverteram alta e passaram a exibir queda às 11h36.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo publicou que Prates pediu uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conversar sobre ataques a ele promovidos por pessoas do próprio governo, pretendendo dar um basta na situação.