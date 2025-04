Trump ‘pausa’ parte de tarifas para aliados e eleva a 125% taxas para a China

O presidente americano, Donald Trump, deu uma guinada em sua guerra comercial nesta quarta-feira (9), ao anunciar uma “pausa” de 90 dias nas tarifas aplicadas para dezenas de países, com exceção da China, sobre a qual imporá taxas de 125% em resposta à retaliação de Pequim.

“Devido à falta de respeito que a China demonstrou em relação aos mercados globais (…), estou aumentando a tarifa imposta à China pelos Estados Unidos para 125%, com efeito imediato”, escreveu Trump em sua rede, Truth Social.

“Esperamos que em um futuro próximo, a China se dê conta de que os dias em que roubava os Estados Unidos e outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis”, acrescentou.

Horas após utilizar um linguajar chulo para sugerir que seus parceiros o estariam bajulando para negociar acordos comerciais “sob medida”, o republicano voltou atrás, ao menos parcialmente.

Como mais de 75 países solicitaram negociações, ele autorizou “uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com efeito imediato”, acrescentou.

“Essa foi a estratégia dele desde o início”, declarou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, referindo-se ao presidente, que aposta nas tarifas para reduzir o déficit comercial americano, sanear as contas públicas e realocar várias atividades industriais.

Bessent apontou o dedo para a China, que considera “um problema” para o mundo.

A pausa dá um refresco ao mercado de ações. Por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília), o Dow Jones operava em alta de 5,61%; o índice Nasdaq, de 7,44%, e o S&P, de 6,22%.

O mesmo ocorreu com o petróleo: o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte subiu 0,97%, para 63,43 dólares, e o do West Texas Intermediate teve uma elevação de 1,17%, para 60,28 dólares. Ambos haviam perdido 5% durante a sessão.

Trump recomendou que se aproveitasse a queda nos mercados para “comprar” ações.

“Fiquem tranquilos! Tudo vai dar certo”, prometeu o presidente americano nesta manhã em sua rede social, depois que as tarifas adicionais sobre produtos de 60 parceiros comerciais entraram em vigor.

Para dar uma ideia da ofensiva tarifária, a UBS Investment Research publicou uma análise segundo a qual o preço de um iPhone 16 Pro Max de 256 GB, montado na China, poderia passar de US$ 1.199 (R$ 7.265) para US$ 1.549 (R$ 9.386), um aumento de 29%. Isto antes do anúncio das tarifas maiores a Pequim.

A China reagiu de imediato. Anunciou que aumentará suas tarifas alfandegárias sobre produtos americanos para 84%, em vez dos 34% inicialmente previstos, a partir das 04h01 GMT (01h01 de Brasília) da quinta-feira.

“Continuaremos tomando medidas firmes e enérgicas para proteger nossos direitos e interesses legítimos”, advertiu um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

E não se descarta uma escalada diplomática entre China e Estados Unidos, cuja relação já é tensa.

Pequim instou, nesta quarta-feira, seus cidadãos a redobrarem a cautela ao viajarem para os Estados Unidos.

– Europa responde –

Antes da pausa, a União Europeia, sujeita desde meados de março a tarifas americanas de 25% sobre o aço e o alumínio e, desde quarta-feira, a um imposto de 20% sobre todos os seus produtos, adotou, nesta quarta-feira, suas primeiras contramedidas sobre mais de 20 bilhões de euros (R$ 133,7 bilhões) em bens “fabricados nos Estados Unidos”.

A lista inclui produtos agrícolas como soja, aves e arroz.

Também prevê sobretaxas de até 25% sobre madeira, motocicletas, produtos plásticos e equipamentos elétricos.

Na próxima semana, mais medidas podem ser anunciadas.

Bruxelas afirma estar disposta a suspendê-las “a qualquer momento” se alcançar um acordo “justo e equilibrado” com Washington.

A guerra comercial global gera temores de aumento da inflação e queda no consumo e no crescimento econômico.

Se continuar, poderá alterar a globalização como a conhecemos, com suas cadeias de produção espalhadas por diversos países e seus gigantescos navios de carga carregados de camisetas baratas ou sofisticados componentes eletrônicos.

