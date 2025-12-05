Trump é homenageado em sorteio da Copa do Mundo e recebe Prêmio da Paz

Embora o futebol não seja sua paixão, o presidente Donald Trump aceitou sorridente o protagonismo no sorteio da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (5) em Washington, onde recebeu um imponente Prêmio da Paz da Fifa.

Seu amigo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, propôs oportunamente este novo galardão pouco antes do Mundial que será organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá, para prestar homenagem a uma personalidade que atue em favor da concórdia mundial.

É “uma das maiores honras da minha vida”, declarou o líder republicano, que neste ano liderou até oito negociações diplomáticas para pôr fim a conflitos armados em todo o mundo.

“Mais além dos prêmios, salvamos milhões de vidas”, assegurou Trump. “O mundo é um lugar mais seguro agora”.

A distinção foi entregue no Kennedy Center, na capital dos EUA, diante de uma audiência televisiva de milhões de pessoas.

Sorridente, Trump aceitou com gosto um troféu dourado, como ele gosta, e mais volumoso que a própria Copa do Mundo, com seu nome escrito de forma reluzente na base.

“Aqui está também uma medalha que você pode usar onde quiser”, acrescentou Infantino. Trump não hesitou em pendurá-la no pescoço.

– Dançar com “Y.M.C.A” –

Em seguida, entrou em cena o grupo musical Village People, cujo sucesso mais conhecido, “Y.M.C.A.”, foi a trilha sonora de seu espetacular triunfo eleitoral há pouco mais de um ano.

Trump levantou-se em seu camarote para dançar ao som da música, uma dança quase robótica que se tornou um símbolo.

Tão contente estava que até se permitiu pensar em voz alta sobre a conveniência de mudar o nome do futebol americano, que confunde alguns torcedores.

“Temos um pequeno conflito com outra coisa que também se chama futebol (…). É preciso encontrar outro nome para tudo o que tenha a ver com a NFL (National Football League), o campeonato de futebol americano”, disse o presidente.

O esporte que realmente apaixona Trump é o golfe, mas ele também é fã de outras práticas mais enérgicas, como o boxe ou as artes marciais mistas.

– O “passe Fifa” –

Desde o momento em que os Estados Unidos entraram na disputa em 2017, durante seu primeiro mandato, para organizar a Copa do Mundo de 2026, Trump começou a descobrir o enorme potencial diplomático e de relações públicas representado pela realização do evento do esporte mais popular do planeta.

O turismo internacional caiu consideravelmente nos Estados Unidos desde o início de sua segunda administração, segundo dados oficiais, devido ao endurecimento dos controles nas fronteiras.

Trump quer fazer dessa competição, assim como dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, vitrines de sua “era dourada da América”.

Resta saber se os torcedores, especialmente dos países que não dispõem de acordos bilaterais de turismo com os Estados Unidos, poderão viajar sem problemas excessivos.

Trump anunciou a implementação de um “passe Fifa” que permitirá a qualquer portador de um ingresso para uma partida da Copa do Mundo ter mais facilidades para chegar aos Estados Unidos.

No entanto, “seu ingresso não é um visto”, advertiu o chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio.

Durante a final do Mundial de Clubes no meio do ano, perto de Nova York, Trump mostrou-se orgulhoso na entrega do troféu e o deixou exposto no Salão Oval durante vários meses.

– Negociações com México e Canadá –

O sorteio do maior evento do futebol mundial foi também uma oportunidade para se reunir pela primeira vez com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, cujo país organiza o Mundial junto com os Estados Unidos e o Canadá.

As três nações mantêm diferenças ásperas em termos comerciais ou de segurança, mas, para a organização da Copa do Mundo, tudo funciona perfeitamente, assegurou Trump.

“Trabalhamos de perto com esses dois países, e a coordenação, a amizade e a relação têm sido extraordinárias”, disse o presidente no palco do sorteio.

“Falamos sobre a grande oportunidade que representa a Copa do Mundo de Futebol de 2026 para os três países e sobre a boa relação que temos”, reagiu por sua vez Sheinbaum no X.

