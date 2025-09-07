The Swiss voice in the world since 1935

Trump é vaiado brevemente por espectadores na final do US Open

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O presidente americano, Donald Trump, foi alvo, neste domingo (7), de vaias breves de espectadores na final do US Open de tênis entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, constatou um jornalista da AFP. 

Quando Alcaraz tinha acabado de vencer o primeiro set por 6-2, o rosto do presidente americano apareceu nos telões da quadra central de Nova York, provocando uma série de vaias e alguns aplausos.

A final deste torneio de Grand Slam, o último da temporada, começou com mais de meia hora de atraso devido às medidas de segurança adicionais para o público, aplicadas pela presença de Trump.

A partida, prevista para começar às 14h locais (15h de Brasília), acabou se iniciando às 14h48, quando a quadra central de Nova York estava ocupada por cerca de três quartos de sua capacidade.

Em um dia chuvoso em Nova York, as medidas de segurança foram sensivelmente reforçadas neste domingo, em comparação com os 14 dias anteriores do evento.

dga/gbv/mr/mvv/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
11 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR