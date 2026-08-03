Trump acusa petroleiras de ganhar ‘dinheiro demais’ graças à guerra com Irã

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (3), que as grandes companhias petroleiras estão ganhando “dinheiro demais” devido à escassez de petróleo provocada pela guerra no Irã.

“Não gosto. Estão ganhando dinheiro demais. Baseando-se em uma escassez, estão ganhando dinheiro demais”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

Os altos preços da gasolina são um tema político crucial para Trump antes das eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

O preço médio de um galão (o equivalente a 3,78 litros) de gasolina normal nos Estados Unidos subiu mais de 37% desde o início da guerra, iniciada por Trump e Israel no fim de fevereiro.

A guerra bloqueou o vital Estreito de Ormuz e fez os preços dos hidrocarbonetos dispararem.

As empresas petroleiras americanas ExxonMobil e Chevron anunciaram na sexta-feira lucros extraordinários, refletindo o forte impulso resultante da guerra no Oriente Médio.

Os lucros da ExxonMobil no segundo trimestre dobraram amplamente para 14,5 bilhões de dólares (R$ 73,6 bilhões, na cotação de sexta), enquanto os da Chevron alcançaram 12,1 bilhões de dólares (R$ 61,4 bilhões), mais de cinco vezes o nível do mesmo trimestre do ano anterior.

Outras grandes empresas petrolíferas também reportaram grandes lucros impulsionados pelo conflito.

Firme defensor dos interesses dos combustíveis fósseis, Trump criticou os preços nos postos de gasolina e anunciou em junho que instruiria o Departamento de Justiça a investigar qualquer “especulação”.

Trump sugeriu que as petroleiras encontrem uma solução o mais rápido possível.

“Têm que devolver parte disso ao público, e é melhor para eles reduzir o preço no varejo, o preço ao consumidor”, disse.

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