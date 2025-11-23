Trump acusa Ucrânia de mostrar ‘zero gratidão’ aos esforços dos EUA

Donald Trump acusou a Ucrânia neste domingo (23) de expressar “zero gratidão” as Estados Unidos por seus esforços para encerrar a guerra com a Rússia, objetivo para o qual tenta impor um plano que é questionado por Kiev.

Em uma mensagem no Truth Social, o presidente americano também atacou os europeus, “que continuam comprando petróleo da Rússia”, bem como seu antecessor, Joe Biden, a quem acusou de inação no início do conflito.

“Herdamos uma guerra que nunca deveria ter acontecido, uma guerra em que todos saímos perdendo”, escreveu o presidente em letras maiúsculas em sua rede social.

“Os líderes ucranianos demonstraram zero gratidão por nossos esforços, e a Europa continua comprando petróleo da Rússia”, adicionou.

Segundo Trump, os Estados Unidos “continuam vendendo quantidades maciças de armas à Otan para distribuição à Ucrânia (o corrupto Joe deu tudo de graça, incluindo grandes somas de dinheiro!)”.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, deve se reunir com uma delegação ucraniana em Genebra neste domingo, na esperança de avançar no plano de Trump para a Ucrânia.

Washington agora apresenta o plano de 28 pontos de Trump como “um quadro para as negociações” que visa pôr fim ao conflito, mas o documento é visto com preocupação em Kiev e Bruxelas.

