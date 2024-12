Trump ameaça retomar o controle do Canal do Panamá

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou no sábado (21) o que descreveu como tarifas injustas para que os navios americanos passem pelo Canal do Panamá e ameaçou exigir que Washington retome o controle da passagem estratégica.

“Nossa Marinha e comércio têm sido tratados de forma muito injusta e imprudente. As taxas cobradas pelo Panamá são ridículas”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O republicano também denunciou a crescente influência da China sobre o canal, uma situação preocupante que ameaça os interesses de seu país, já que os negócios americanos dependem do canal para transportar bens entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

“Esta completa fraude contra o nosso país vai parar imediatamente”, acrescentou.

O Canal do Panamá, que teve as obras concluídas pelos Estados Unidos em 1914, foi devolvido ao país da América Central no âmbito de um acordo assinado em 1977 pelo Presidente democrata Jimmy Carter.

O Panamá recuperou o controle total da passagem comercial em 1999.

“Era exclusimente para o Panamá administrar, não a China ou qualquer outro”, afirmou Trump. “Nós NUNCA deixaríamos e não deixaremos que caia em mãos ruins”, completou em sua plataforma social.

Ele destacou ainda que se o Panamá não pode garantir uma “operação segura, eficiente e confiável” do canal, “então exigiremos que o Canal do Panamá seja devolvido a nós, em sua totalidade e sem questionamentos”, acrescentou o republicano.

As autoridades panamenhas não responderam até o momento às declarações de Trump.

Embora a cerimônia de posse esteja programada apenas para 20 de janeiro, Trump tem exercido sua influência política nos últimos dias da administração do presidente Joe Biden.

Quase 5% do comércio marítimo mundial passa pelo Canal do Panamá, que permite às embarcações que viajam da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos evitar a longa e perigosa rota que do extremo sul da América do Sul.

Os países que mais utilizam o Canal do Panamá são Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul.

Em outubro, a Autoridade do Canal do Panamá registrou lucro de quase 5 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) no último ano fiscal.

