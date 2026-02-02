Trump anuncia acordo comercial com Índia após conversa com Modi

afp_tickers

3 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (2), que chegou a um acordo comercial com a Índia, após uma conversa com o primeiro-ministro, Narendra Modi, que se comprometeu a parar de comprar petróleo russo.

Há vários meses, Trump havia antecipado que a Índia pararia de comprar petróleo da Rússia, o que privaria Moscou de uma fonte crucial de receita, usada principalmente para financiar a guerra na Ucrânia.

A Índia “concordou em parar de comprar petróleo russo e adquirir muito mais dos Estados Unidos e, eventualmente, da Venezuela”, declarou Trump em sua conta na rede social Truth Social, após falar por telefone com Modi.

Washington anunciou que assumiria o controle da produção e das vendas de petróleo da Venezuela após a operação militar no início de janeiro que levou à deposição de Nicolás Maduro, atualmente preso em Nova York acusado de tráfico de drogas.

“Isso ajudará a pôr fim à guerra na Ucrânia”, acrescentou o republicano, cujo governo atua como mediador entre Moscou e Kiev para alcançar um acordo de paz após quase quatro anos de conflito.

Ele afirmou que, em contrapartida, a Índia reduziria suas barreiras tarifárias e regulatórias a “zero” e também compraria “mais de 500 bilhões de dólares” em produtos americanos (2,6 trilhões de reais, na cotação atual).

Modi disse logo depois que teve uma conversa por telefone “maravilhosa” com Trump e agradeceu a redução para 18% das tarifas sobre produtos indianos, mas não fez nenhuma alusão a parar de comprar petróleo russo.

Em abril passado, o presidente americano impôs uma tarifa aduaneira de 25% sobre todas as mercadorias indianas.

Posteriormente, decidiu acrescentar em agosto 25% adicionais sobre vários produtos indianos devido à compra de petróleo russo por parte de Nova Délhi, um encargo que será eliminado, disse à AFP um funcionário da Casa Branca.

– ‘Melhores amigos’ –

Trump se referiu a Modi como um de seus “melhores amigos” e disse que ambos falaram sobre “muitas coisas”, como o comércio e o fim da invasão russa da Ucrânia.

O primeiro-ministro indiano foi um dos primeiros líderes a visitar a Casa Branca após a posse de Trump para o segundo mandato na Presidência, em janeiro de 2025, mas isso não impediu que as negociações comerciais se tornassem difíceis no último ano.

O petróleo russo tem sido o principal ponto de atrito entre os dois países.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, durante uma visita a Nova Délhi, em dezembro, que estava disposto a continuar com os “envios ininterruptos” de combustível para a Índia apesar da pressão dos Estados Unidos.

Trump também disse, em outubro, que Modi havia prometido parar de comprar petróleo russo, mas na ocasião não foi alcançado um acordo.

Trinta e seis por cento do petróleo importado pela Índia em 2024 procediam da Rússia.

“Foi maravilhoso falar hoje com meu querido amigo, o presidente Trump. Estou satisfeito de que os produtos fabricados na Índia tenham agora uma tarifa aduaneira reduzida de 18%”, disse Modi em postagem no X nesta segunda-feira.

O primeiro-ministro indiano acrescentou que “a liderança do presidente Trump é vital para a paz, a estabilidade e a prosperidade mundiais”.

aue/ph/val/nn/aa/mvv/rpr