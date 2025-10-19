Trump anuncia fim da ajuda financeira a Colômbia por produção de drogas

afp_tickers

2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou neste domingo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de tolerar a produção de drogas e anunciou que Washington encerrará os “pagamentos e subsídios em larga escala” ao país sul-americano.

“A partir de hoje, estes pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento, ou subsídios, não serão mais feitos” à Colômbia, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, na qual acrescentou que Petro está “incentivando fortemente a produção em massa de drogas”.

Washington retirou no mês passado a certificação da Colômbia como país aliado na luta contra as drogas. Com o status, Bogotá recebia centenas de milhões de dólares em apoio militar americano.

A Colômbia é o país sul-americano que mais recebe ajuda financeira de Washington, segundo dados do governo dos Estados Unidos, com mais de 740 milhões de dólares (3,9 bilhões de reais na cotação atual) desembolsados em 2023, último ano com informações completas disponíveis.

Metade dos pagamentos é destinada à luta contra as drogas. O restante é utilizado para apoiar programas humanitários e alimentares.

Em sua publicação de domingo, Trump pareceu ameaçar algum tipo de intervenção americana na Colômbia.

“Petro, um líder mal avaliado e muito impopular, com uma língua afiada em relação aos Estados Unidos, é melhor fechar imediatamente estes campos de extermínio, ou os Estados Unidos vão fechá-los por ele, e isto não será feito de forma agradável”, escreveu Trump.

Desde sua chegada ao poder em 2022, Petro estimula uma mudança de paradigma na guerra contra as drogas liderada pelos Estados Unidos, com um distanciamento da erradicação forçada para se concentrar nos problemas sociais que alimentam o narcotráfico.

Durante seu mandato, o cultivo de coca, matéria-prima da cocaína, aumentou quase 70%, segundo estimativas do governo colombiano e da ONU.

Petro atribui os números ao aumento do consumo de cocaína em todo o mundo, em particular na Europa.

bur-md/rsc/dga/gv/fp