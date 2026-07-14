Trump anuncia que espelho d’água de Washington será esvaziado para reparos

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O espelho d’água do Lincoln Memorial em Washington será esvaziado novamente para reparos, um mês após sua reinauguração e depois de passar por obras no valor de cerca de 14 milhões de dólares (71 milhões de reais), anunciou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (14).

Este é um dos projetos de renovação da capital americana mais querido por Trump, que voltou a acusar “vândalos” de terem danificado o fundo do espelho d’água.

“O Departamento de Parques teve de esvaziar a água para reparar a base impermeável. Em breve será enchido novamente e colocado de volta em operação”, afirmou em sua plataforma Truth Social.

A polícia prendeu vários suspeitos por esses supostos atos de depredação de bens públicos, entre eles um ex-atleta olímpico, David Hearn, que se declarou inocente na semana passada.

O espelho d’água de Washington é um dos símbolos da capital, mas vem enfrentando problemas desde sua inauguração em 1922.

Esse grande reservatório artificial de água, o mais longo do país, sempre sofreu com a presença de algas, devido ao abastecimento de água proveniente do rio Potomac, que banha a capital.

jz/mar/jc/lm