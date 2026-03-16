Trump anuncia que sua chefe de gabinete, Susie Wiles, tem câncer de mama

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (16), que sua chefe de gabinete, Susie Wiles, recebeu um diagnóstico de câncer de mama em fase inicial, mas assegurou que ela continuará desempenhando este papel-chave em seu governo.

Primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, Wiles, de 68 anos, recebeu amplo reconhecimento por gerenciar nos bastidores o segundo mandato de Trump.

“Susie Wiles é uma chefe de gabinete incrível, uma grande pessoa e uma das pessoas mais fortes que conheço, mas, infelizmente, a diagnosticaram com um câncer de mama em fase inicial e ela decidiu enfrentar esse desafio IMEDIATAMENTE, em vez de esperar”, publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

“Ela tem uma equipe médica fantástica, e seu prognóstico é excelente!”, destacou.

Trump acrescentou que, “durante o período de tratamento, ela passará todo o tempo na Casa Branca, o que me deixa muito feliz como presidente”.

“Susie, uma das minhas assessoras mais próximas e importantes, é forte (…) Em breve, estará melhor do que nunca!”, assegurou o presidente.

Trump enfrenta uma série de desafios, da guerra contra o Irã aos baixos índices de aprovação de seu Partido Republicano, antes das cruciais eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

Wiles começou a trabalhar para Trump na Flórida durante a campanha presidencial de 2016. Trump, que a apelidou de “A Dama de Gelo”, a chamou de “a mulher mais poderosa do mundo”.

Embora mantenha um perfil baixo em público, no âmbito privado, Wiles é uma firme guardiã do acesso ao presidente. Sua missão principal tem sido evitar que se repitam o caos e as lutas internas que marcaram o primeiro mandato de Trump na Casa Branca (2017-2021).

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