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Trump anuncia US$ 700 milhões para projetos de carvão nos EUA

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O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (4) US$ 700 milhões (R$ 3,54 bilhões) em financiamento para a indústria do carvão americana, sua decisão mais recente para promover o uso do combustível fóssil mais poluente.

Segundo Trump, a verba será usada para manter abertas 14 usinas em 10 estados e 42 minas, e para construir duas novas usinas e um terminal de exportação.

Os fundos serão obtidos por meio da Lei de Produção para a Defesa, aprovada em 1950, que concede ao presidente poderes de emergência sobre indústrias domésticas.

Desde que retornou para a Casa Branca, no ano passado, Trump busca eliminar várias regulamentações ambientais.

O carvão é o combustível que emite os maiores níveis de gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Ele é “uma fonte crítica para a nossa eletricidade e indústria”, declarou hoje o secretário americano de Energia, Chris Wright. Já Trump costuma se referir a esse combustível fóssil como “carvão limpo e bonito”.

O mundo construiu e colocou em operação mais centrais de carvão em 2025, mas reduziu o uso desse combustível poluente. Os Estados Unidos foram a única potência global a aumentar substancialmente a sua geração, segundo análise do Monitor de Energia Global.

A Administração de Informação Energética (EIA) dos Estados Unidos espera que a geração de energia a carvão diminua em média 5% ao ano até 2027, segundo um relatório divulgado em janeiro. Em 2025, ela representou 17% da geração elétrica do país. 

Na semana passada, as Nações Unidas alertaram que as temperaturas médias globais devem atingir ou se aproximar de níveis recordes neste ano e nos próximos quatro anos. O chefe da ONU para as Mudanças Climáticas, Simon Stiell, apontou a queima de carvão, petróleo e gás como “principal culpada” pelo aumento das temperaturas.

aha/ksb/lb/cjc/lb/am

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