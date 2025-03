Trump ataca democratas que o vaiaram durante discurso

O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira (5) que os democratas que o vaiaram durante o seu discurso no Congresso se comportaram tão mal que merecem perder as próximas eleições de meio de mandato em 2026.

Na noite de terça-feira, em discurso diante do plenário do Congresso, Trump gabou-se de suas políticas radicais e advertiu que “estava apenas começando”.

Os republicanos aplaudiram quase cada uma de suas frases, mas os democratas protestaram, alguns levantando cartazes nos quais lia-se “falso” ou “isso é mentira”. Um deles foi expulso da assembleia porque se recusou a deixar de interromper Trump e agitar sua bengala diante do presidente.

Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou nesta quarta que “os democratas deveriam perder as eleições de meio de mandato por seu comportamento durante o discurso”.

“Nem sequer tiveram a cortesia habitual de ficar de pé, sorrir e aplaudir”, escreveu, acrescentando que os republicanos deveriam fazer campanha sobre esse comportamento nas eleições “midterm” em 2026.

Horas antes, a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt acusou os democratas de serem “o partido da insanidade e do ódio, o partido que quer colocar os Estados Unidos em último lugar”.

Em resposta a perguntas dos chamados “novos meios”, próximos ao eleitorado trumpista e cada vez mais presentes na Casa Branca, a porta-voz acusou os congressistas da oposição de não terem se levantado para aplaudir as pessoas da sociedade civil convidadas pelo presidente dos Estados Unidos para falar de suas prioridades políticas.

“Não defenderam uma criança bonita e inocente com câncer”, disse ela, e acrescentou: “Nem mesmo aplaudiram duas mães cujas filhas foram assassinadas por imigrantes ilegais.”

Os democratas “desrespeitaram o povo americano” e só “se levantaram ontem para aplaudir a Ucrânia, não os Estados Unidos”, criticou Leavitt.

Muitos democratas vestiam as cores amarela e azul da bandeira ucraniana em sinal de apoio ao país devastado pela guerra.

Outros congressistas usaram roupas rosas para protestar contra as políticas da administração Trump que, segundo eles, prejudicam os direitos das mulheres. Outros deixaram a sala antes do final do discurso.

Durante uma hora e quarenta minutos, Donald Trump elogiou principalmente sua política migratória e as medidas de Elon Musk para reduzir gastos do governo federal.

O presidente falou brevemente sobre a inflação, tema onipresente durante sua campanha, e sobre a Ucrânia.

