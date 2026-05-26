Trump cancela reunião de gabinete em Camp David

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu transferir para a Casa Branca uma reunião de gabinete que havia convocado para esta quarta-feira (27) na residência oficial de Camp David, devido ao mau tempo, informou.

A reunião deve se concentrar nas negociações para encerrar a guerra com o Irã. “Devido às possíveis más condições meteorológicas de amanhã, realizaremos nossa reunião de gabinete na Casa Branca e adiaremos a viagem do gabinete a Camp David”, a cerca de 110 km da capital americana, publicou Trump na rede Truth Social.

A região de Washington enfrenta dias consecutivos de chuva, que devem continuar.

Camp David seria um ambiente mais isolado para a reunião. No último sábado, Trump afirmou que um acordo com Teerã para encerrar a guerra no Oriente Médio estava próximo, mas que as negociações continuavam complicadas.

Camp David já foi palco de importantes iniciativas diplomáticas lideradas pelos EUA, incluindo os acordos de 1978 entre Israel e Egito, durante o governo do presidente Jimmy Carter, e uma fracassada cúpula israelense-palestina em 2000, durante a presidência de Bill Clinton.

Trump, no entanto, tem sido um visitante raro desta residência presidencial secundária, onde esteve apenas duas vezes em seu segundo mandato.

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