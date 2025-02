Trump celebra Mês da História Negra após ataques à diversidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidiu nesta quinta-feira, ao lado do campeão de golfe Tiger Woods, uma cerimônia para lembrar o Mês da História Negra, no momento em que seu governo reverte as políticas de diversidade.

“Bem-vindos à Casa Branca e celebramos com orgulho o Mês da História Negra”, disse Trump a um grupo animado de convidados, em um ato que se tornou uma tradição anual.

O republicano agradeceu aos eleitores negros por seu apoio nas eleições presidenciais de 2024, e ressaltou que recebeu “mais votos de americanos negros do que qualquer presidente republicano na História”.

“É uma honra estar aqui com você”, disse Woods, que tomou brevemente a palavra. O público vaiou o diretor-executivo da Pfizer, Albert Bourla, quando Trump o apresentou. Convidados explicaram que se opõem à vacina desenvolvida pela gigante farmacêutica contra a Covid-19.

Apesar da cerimônia, o governo americano mantém sua ofensiva iniciada há um mês contra os programas de Diversidade, Igualdade e Inclusão. No Pentágono, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, proibiu o uso de recursos para lembrar os meses em que se celebram pessoas de diferentes origens étnicas, incluindo os afro-americanos.

