Trump chama de ‘perdedor’ esquiador olímpico por suas dúvidas de representar os EUA

O presidente Donald Trump chamou, neste domingo (8), de “autêntico perdedor” um esquiador olímpico americano que disse ter sentimentos ambivalentes sobre representar o seu país no atual contexto de tensão política e social.

Hunter Hess, esquiador de estilo livre, foi perguntado na quarta-feira sobre os sentimentos de representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina dada a situação no país norte-americano, com grande parte da população indignada pelas batidas violentas contra imigrantes e outras crises.

“É evidente que estão ocorrendo muitas coisas das quais não sou um grande fã, e acho que muitas outras pessoas também não são”, declarou Hess. “O fato de ostentar a bandeira não significa que eu represente tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos.”

O atleta, de 27 anos, disse que “representar os Estados Unidos neste momento gera sentimentos ambivalentes”.

Embora seja incomum que um presidente americano critique um integrante de sua equipe olímpica, Trump se pronunciou sobre os comentários de Hess em uma mensagem em sua plataforma Truth Social, mostrando novamente sua tendência a atacar quem não o apoia.

Trump escreveu: “Hunter Hess, um autêntico perdedor, diz que não representa o seu país nos atuais Jogos Olímpicos de Inverno.”

“Se esse é o caso, não deveria ter disputado as provas para integrar a equipe, e é uma pena que esteja nela. É muito difícil torcer para alguém assim”, disse o republicano.

As repercussões das tensões políticas nos Estados Unidos chegaram aos Jogos, inaugurados na sexta-feira.

O vice-presidente J.D. Vance foi vaiado na cerimônia de abertura na Itália, onde também houve críticas pela presença de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) acompanhando a equipe americana.

