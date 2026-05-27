The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump comemora a vitória de seu candidato ao Senado no Texas

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quarta-feira (27) a vitória de seu candidato, o ultraconservador Ken Paxton, nas primárias republicanas do Texas, uma confirmação do controle do presidente sobre seu partido a poucos meses das eleições legislativas de meio de mandato. 

Paxton, de 63 anos, se tornará um “senador fantástico e sensato, respeitado por todos”, declarou Trump em sua plataforma Truth Social, destacando sua “grande vitória” na terça-feira.

Enquanto no primeiro turno John Cornyn havia superado por pouco Paxton, a vitória do atual procurador-geral do Texas foi esmagadora no segundo turno, com cerca de 64% dos votos, segundo meios locais.

O resultado das primárias neste estado sulista extremamente conservador ilrepublicanos, mesmo que alguns parlamentares em Washington tenham rompido com o partido, particularmente em relação à guerra no Oriente Médio e suas consequências econômicas.

Muitos haviam instado Trump a apoiar Cornyn, um conservador ferrenho e tradicional que é senador desde 2002.

O passado de Paxton como procurador-geral do Texas, marcado por escândalos legais, éticos e pessoais, incluindo um processo de impeachment em 2023 do qual foi absolvido, é motivo de preocupação entre os republicanos.

Alguns temem que ele transforme uma vitória que a direita considera garantida nas eleições de novembro em uma oportunidade para os democratas conquistarem uma vaga no Senado pelo Texas pela primeira vez em mais de 30 anos.

O líder da maioria no Senado, John Thune, havia alertado que atacar senadores em exercício poderia ter consequências nessas eleições legislativas.

Paxton enfrentará o democrata James Talarico, um seminarista presbiteriano que afirma não querer dar à direita o monopólio da mensagem bíblica.

Após o anúncio da vitória de Paxton, Talarico incentivou no X os “apoiadores do senador Cornyn” a se juntarem a ele.

Nesta quarta-feira, Trump lançou um ataque contundente contra Talarico, chamando-o de “o pior candidato que o Texas já viu”. Ele também anunciou que participará de comícios em apoio ao republicano no estado.

ft/eml/ev/ad/nn/aa/fp/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR