Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

O presidente americano, Donald Trump, comemorou, nesta segunda-feira (8), o cancelamento de uma cerimônia na academia militar de West Point em homenagem a Tom Hanks, protagonista do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, e um crítico habitual do governo do republicano. 

O ator, ganhador de vários Oscar e também reconhecido por produzir a série “Band of Brothers”, sobre a Segunda Guerra Mundial, seria homenageado pela associação de ex-alunos da academia no final deste mês.

No entanto, durante o fim de semana soube-se que a cerimônia havia sido cancelada repentinamente. Trump, que supervisiona um expurgo de críticos na sociedade civil, manifestou sua satisfação com a notícia.

“Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante!”, publicou Trump em sua plataforma, Truth Social. 

“Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!”, escreveu o presidente, em uma aparente alusão às inclinações políticas democratas de Hanks. 

O ator devia receber o prestigioso Prêmio Sylvanus Thayer, da Associação de Graduados de West Point (WPAOG), a academia militar mais antiga dos Estados Unidos, em uma cerimônia prevista para 25 de setembro.

Segundo o jornal The Washington Post, um e-mail da associação de ex-alunos anunciando a mudança não especificou se Hanks receberia o prêmio mesmo sem a cerimônia.

O prêmio Thayer é concedido a “um cidadão de destaque dos Estados Unidos, cujo serviço e feitos em áreas de interesse nacional exemplificam sua devoção pessoal aos ideais expressos no lema de West Point: ‘Dever, Honra, Pátria'”, declarou a WPAOG ao anunciar Hanks como o contemplado em 2025.

“Grande parte da carreira de cinco décadas de Hanks reflete seu apoio aos veteranos, às forças armadas e ao programa espacial americano”, acrescentou a associação.

A WPAOG não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

