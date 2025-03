Trump congela meios de comunicação públicos dos EUA que operam no exterior

A administração de Donald Trump suspendeu neste sábado (15) os jornalistas da Voz da América (VOA) e de outras emissoras financiadas pelos Estados Unidos, congelando abruptamente meios de comunicação considerados há muito tempo críticos para combater a ofensiva informativa de Rússia e China.

Centenas de repórteres e outros membros do pessoal da VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe e outras emissoras receberam um e-mail no final de semana no qual lhes era proibido o acesso aos seus escritórios e deveriam entregar os crachás de imprensa, seus telefones de escritório e outros equipamentos.

Trump, que já desmantelou a agência americana de ajuda internacional e o Departamento de Educação, emitiu na sexta-feira uma ordem executiva que inclui a Agência de Mídias Globais dos Estados Unidos entre os “elementos da burocracia federal que o presidente determinou como desnecessários”.

Kari Lake, uma fervorosa partidária de Trump e ex-apresentadora de notícias do Arizona que foi colocada no comando da agência de mídias após perder uma candidatura ao Senado, escreveu que o dinheiro das subsídios federais “já não reflete as prioridades da agência”, em um e-mail para os meios de comunicação que ela supervisiona.

Um funcionário de imprensa da Casa Branca, Harrison Fields, adotou um tom muito menos legalista em uma mensagem na X ao escrever simplesmente “adeus” em 20 idiomas, um sarcasmo em relação à cobertura multilíngue da VOA.

O diretor da Rádio Free Europe/Rádio Liberty, que começou a transmitir no bloco soviético durante a Guerra Fria, qualificou o cancelamento do financiamento como um “grande presente para os inimigos dos Estados Unidos”.

Os meios de comunicação financiados pelos Estados Unidos se reorientaram desde o fim da Guerra Fria, abandonando grande parte da programação direcionada aos novos países democráticos da Europa Central e Oriental e concentrando-se em Rússia e China.

A Radio Free Asia, criada em 1996, considera que sua missão é informar sem censura em países sem meios de comunicação livres, como China, Myanmar, Coreia do Norte e Vietnã.

Os meios de comunicação possuem uma barreira editorial, com uma garantia declarada de independência, apesar do financiamento do governo dos Estados Unidos.

Essa política enfureceu algumas pessoas do entorno de Trump, que há muito tempo ataca os meios de comunicação e, em sua primeira gestão no cargo, havia sugerido que os meios financiados pelo governo dos Estados Unidos deveriam promover suas políticas.

