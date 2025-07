Trump critica lançamento de partido político por Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo o lançamento pelo empresário Elon Musk de um partido político em desafio ao “sistema de partido único” do país.

Musk, um ex-aliado que se tornou um crítico de Trump, havia anunciado na véspera a fundação do Partido da América.

“Acho ridículo criar um terceiro partido”, disse o republicano, antes de embarcar no avião presidencial rumo a Washington. “Sempre foi um sistema bipartidário, acho que criar um terceiro partido apenas contribui para a confusão. Terceiros partidos nunca funcionaram. Podemos nos divertir com isso, mas acho ridículo.”

Mais tarde, na plataforma Truth Social, Trump disse que Musk havia saído “dos trilhos” e se tornado “um desastre” nas últimas cinco semanas. Ele afirmou que a criação de um terceiro partido causaria “uma disrupção total e caos”.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu mais cedo que as empresas de Musk incentivariam seu dono a se concentrar nos negócios, em vez da política. “Acho que os conselhos de administração de suas empresas gostariam que ele voltasse a dirigi-las, já que, nisso, ele é melhor do que ninguém”, disse Bessent à rede de TV CNN, ao ser perguntado se o anúncio de Musk preocupava o governo.

Bessent ressaltou que “os princípios” do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que Musk dirigiu como parte dos esforços de Trump para cortar gastos públicos, são “muito populares”, mas que, “se você olhar as pesquisas, Elon não era”.

Musk deixou o Doge em maio, para se dedicar integralmente às suas empresas, já que as vendas e a imagem da fabricante de veículos elétricos Tesla foram afetadas pela incursão do empresário no círculo íntimo de Trump.

