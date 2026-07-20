The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump descarta ameaça de prefeito de Nova York sobre prender Netanyahu

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O presidente americano, Donald Trump, descartou, nesta segunda-feira (20), que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, possa ser preso em Nova York, depois que o prefeito da cidade disse que avalia esta possibilidade.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra Netanyahu por acusações de crimes de guerra e contra a humanidade pela ofensiva de Israel em Gaza, iniciada após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

“Não será preso, de nenhuma maneira, forma ou figura, enquanto estiver nos Estados Unidos da América”, assegurou Trump nas redes sociais. “Está lutando contra a República Islâmica do Irã”, acrescentou.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse recentemente que avalia com a equipe jurídica da cidade se teria poderes para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York prender um dirigente estrangeiro.

Netanyahu pode viajar a Nova York em setembro para participar da Assembleia Geral da ONU.

“Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia”, disse Mamdani no sábado ao The New York Times. “É um criminoso de guerra”.

O gabinete de Netanyahu reagiu com críticas a Mamdani e também ao TPI, com sede em Haia, nos Países Baixos, e afirmou que o tribunal não tem jurisdição nem nos Estados Unidos, nem em Israel.

 

bgs/pnb/cjc/nn/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR