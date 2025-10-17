Trump diz a Zelensky ser prematuro entregar mísseis de longo alcance à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta sexta-feira (17), durante uma reunião com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, que seria prematuro entregar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia.

O presidente americano afirmou que, antes, espera garantir a paz com a Rússia.

“Com sorte, eles não precisarão deles. Com sorte, poderemos terminar a guerra sem pensar nos Tomahawks”, disse Trump a jornalistas em uma coletiva de imprensa conjunta.

Trump acrescentou que confiava em conseguir que o presidente russo, Vladimir Putin, colocasse fim à invasão lançada em 2022, após uma chamada telefônica com o chefe do Kremlin na quinta-feira.

Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia concordaram em realizar uma nova cúpula na capital húngara, Budapeste, que seria a primeira desde uma reunião em agosto, no Alasca, que não conseguiu resultar em nenhum tipo de acordo de paz.

“Acredito que o presidente Putin quer terminar a guerra”, disse Trump.

Mas Zelensky, que vestia um terno escuro em sua terceira reunião com Trump em Washington desde o retorno do mandatário americano ao poder, discordou, dizendo que Putin “não está pronto” para a paz.

A Ucrânia tem pressionado Washington há semanas para obter Tomahawks, argumentando que os mísseis poderiam forçar a Rússia a encerrar sua invasão.

Mas, na véspera da visita de Zelensky, Putin advertiu, durante a conversa com Trump, sobre a entrega das armas, afirmando que isso poderia escalar a guerra e colocar em risco as conversas de paz.

Trump disse que os Estados Unidos precisavam ser cuidadosos para não “esgotar” suas próprias reservas de Tomahawks, que têm um alcance de mais de 1.600 quilômetros.

– “Muitas perguntas” –

As conversas diplomáticas para pôr fim à invasão russa estão estagnadas desde a cúpula no Alasca.

Mas Trump, que uma vez afirmou que poderia terminar a guerra na Ucrânia em 24 horas, parece decidido a buscar um avanço após o acordo de cessar-fogo em Gaza, fechado na semana passada.

O Kremlin disse nesta sexta-feira que é necessário resolver “muitas perguntas” antes que Putin e Trump possam se reunir, incluindo quem integraria cada equipe negociadora.

Mas descartou sugestões de que o presidente russo teria dificuldades para voar sobre o espaço aéreo europeu.

A Hungria afirmou que garantiria que Putin pudesse entrar no país e “manter conversas bem-sucedidas” com os Estados Unidos, apesar de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra ele por supostos crimes de guerra.

“Budapeste é o único lugar adequado na Europa para uma cúpula de paz entre os Estados Unidos e a Rússia”, disse o presidente húngaro, Viktor Orban, no X, nesta sexta-feira.

– Frustração de Trump –

A posição de Trump sobre a guerra na Ucrânia mudou drasticamente nos últimos meses.

No início de seu mandato, Trump e Putin se aproximaram, enquanto o líder americano chamava Zelensky de “ditador sem eleições”.

As tensões chegaram a um ponto crítico em fevereiro, quando Trump acusou seu par ucraniano de “não ter as cartas” durante uma acalorada reunião televisionada no Salão Oval.

As relações com Putin vêm se aquecendo desde então, embora Trump tenha expressado uma crescente frustração com o presidente russo.

Ainda assim, Trump tem mantido um canal de diálogo aberto e diz que eles “se dão bem”.

Putin ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia, descrevendo-a como uma “operação militar especial” para desmilitarizar o país e prevenir a expansão da Otan.

Kiev e seus aliados europeus afirmam que a guerra é uma apropriação ilegal de terras que resultou em dezenas de milhares de baixas civis e militares, além de destruição generalizada.

A Rússia atualmente ocupa cerca de um quinto do território ucraniano, em grande parte devastado pelos combates.

