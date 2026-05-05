Trump diz perante grupo de crianças que faz exercícios ‘um minuto por dia’

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (5), perante um grupo de crianças, que faz exercícios por no máximo um minuto por dia, durante a assinatura de uma ordem executiva para restabelecer um prêmio presidencial de aptidão física nas escolas.

Perto de completar 80 anos, Trump se tornou o presidente americano mais idoso ao ser empossado para exercer o segundo mandato, quando tinha 78, e tem havido especulações sobre seu estado de saúde.

Com a assinatura da ordem executiva, Trump restabeleceu o prêmio da prova de aptidão física presidencial nas escolas.

“Faço muito exercício, cerca de um minuto por dia, no máximo. Se tiver sorte”, ironizou, antes de assinar a ordem no Salão Oval.

Trump também brincou sobre sua falta de exercícios com seu secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que evocou as caminhadas de 80 km que seu pai, Robert F. Kennedy, fazia.

O secretário disse que seria “moleza” para um jogador de golfe como Trump fazer o mesmo, pois “caminha nove milhas (14 km) em um campo de golfe todo fim de semana”.

“Quando não uso o carrinho”, completou Trump.

O republicano gosta de se gabar de seu estado físico em comparação com seu antecessor, o democrata Joe Biden, que teve que desistir de sua candidatura à reeleição por problemas relacionados com sua idade.

Mas tem havido especulações sobre a saúde de Trump, particularmente pelos hematomas em suas mãos, pelo inchaço nas pernas e vários momentos em que parece ter cochilado em público.

A Casa Branca afirma que o inchaço nas pernas de Trump é causado por um problema vascular, e que os hematomas se devem à ingestão de aspirina.

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