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Trump diz que ‘tudo saiu perfeitamente’ em check-up às vésperas de seu 80º aniversário

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (26), que “tudo saiu perfeitamente”, após realizar seu check-up anual, às vésperas de completar 80 anos.

Este foi o terceiro exame médico realizado pelo presidente republicano desde que ele voltou ao poder, em janeiro de 2025. Trump fez os exames no Hospital Militar Walter Reed, perto de Washington.

A Casa Branca publicou uma foto do presidente nas redes sociais, com a legenda: “PERFEITO ESTADO DE SAÚDE!”. 

Trump se referiu ao check-up desta terça-feira como um “exame físico de seis meses”, apesar de a Casa Branca tê-lo apresentado como um exame médico e odontológico anual, ao anunciá-lo no início deste mês.

O republicano é o presidente mais velho já empossado, e frequentemente se gaba de seu vigor mental e físico em comparação com seu antecessor democrata Joe Biden.

Alguns observadores destacaram que, às vezes, Trump dá sinais de sonolência em atos públicos, e veículos de comunicação mostraram no passado fotos de suas mãos com pequenos hematomas.

Membros de seu gabinete, como o secretário de Estado, Marco Rubio, insistem em que Trump mantém um ritmo de trabalho muito intenso para um chefe de Estado de sua idade.

A Presidência costuma divulgar um resumo dos exames físicos do presidente em questão de horas ou dias, mas os detalhes ficam inteiramente a seu critério.

Trump completará 80 anos em 14 de junho, e celebrará a data assistindo a um evento do UFC no gramado da Casa Branca, juntamente com milhares de convidados. “Eu me sinto igual a 50 anos atrás”, disse no começo deste mês, durante um evento no Salão Oval.

O presidente se submeteu a dois check-ups médicos no ano passado, um programado em abril e uma visita não anunciada ao hospital em outubro, que gerou novas especulações.

– Insuficiência venosa –

No verão passado, a Casa Branca revelou que Trump havia sido avaliado por inchaço nas pernas e diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição comum, na qual válvulas defeituosas nas veias permitem que o sangue se acumule, provocando inchaço, câimbras e alterações na pele.

Trump explicou no passado que toma aspirina diariamente, o que reduz a coagulação sanguínea, segundo médicos. Isso poderia explicar os pequenos hematomas em suas mãos.

Após seu check-up de outubro, o presidente afirmou que uma ressonância magnética mostrou que sua saúde cardiovascular era “excelente”. Seu médico, o capitão da Marinha Sean Barbabella, escreveu em carta divulgada então pela Casa Branca que a idade cardíaca de Trump “acabou sendo aproximadamente 14 anos menor do que sua idade cronológica”.

A idade presidencial tem sido um tema recorrente na política americana nos últimos anos. Na eleição de 2024, Biden foi forçado a abandonar sua candidatura aos 81 anos, depois de um debate desastroso com Trump.

dk-aue/jz/nn/am/ic/lb

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