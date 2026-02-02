Trump diz que conversará sobre narcotráfico com Petro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (2) que deseja conversar sobre narcotráfico com seu colega colombiano, Gustavo Petro, e antecipou que sua primeira reunião, que acontecerá amanhã, na Casa Branca, será “boa”.
“Vamos conversar sobre drogas, porque quantidades enormes de drogas saem do seu país”, disse Trump, na véspera da primeira reunião presencial entre os dois presidentes após Petro acusar o governo Trump de realizar “execuções extrajudiciais” no Caribe, por suas operações contra supostos barcos carregados de drogas. O presidente americano respondeu acusando Petro de ser um “líder do narcotráfico”.
Expoente da esquerda latino-americana, o presidente colombiano chegou a ficar sem visto americano após a sua participação polêmica na Assembleia Geral da ONU, em setembro passado, quando incentivou os americanos a enfrentar Trump.
Os dois passaram de trocar insultos a conversar por telefone e organizar o encontro. Petro “foi muito cordial no último mês”, disse Trump. “Era certamente crítico antes, mas, de alguma forma, depois do ataque à Venezuela, tornou-se alguém muito cordial”, ironizou.
A reunião trará “avanços muito importantes no social, no bom entendimento diplomático, e também no econômico, para a região”, disse a chanceler da Colômbia, Rosa Villavicencio.
“Viemos com este espírito”, acrescentou a chanceler, que estava acompanhada do ministro colombiano da Defesa, Pedro Sánchez. “A mensagem é clara: as nações ganham e os criminosos perderão” com esse encontro, acrescentou o ministro.
Petro, que conclui seu mandato neste ano, ficará quatro dias em Washington. nos quais terá reuniões com congressistas, será recebido na Organização dos Estados Americanos (OEA) e fará uma palestra na Universidade de Georgetown.
