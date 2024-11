Trump diz que escolheu Bessent para ser secretário do Tesouro

reuters_tickers

3 minutos

(Reuters) – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que escolheu o proeminente investidor Scott Bessent como secretário do Tesouro, um cargo-chave do gabinete com grande influência sobre assuntos econômicos, regulatórios e internacionais.

“Estou muito satisfeito em nomear Scott Bessent para servir como o 79º Secretário do Tesouro dos Estados Unidos”, disse Trump em uma declaração divulgada no Truth Social. “Scott é amplamente respeitado como um dos principais investidores internacionais e estrategistas geopolíticos e econômicos do mundo.”

Wall Street tem observado atentamente quem Trump escolheria, especialmente devido aos seus planos de reformular o comércio global por meio de tarifas e estender e potencialmente expandir a série de cortes de impostos promulgados durante o primeiro mandato de Trump.

A escolha foi feita depois de dias de deliberações de Trump, enquanto ele avaliava uma lista mutável de candidatos.

Essa lista incluía o presidente-executivo da Apollo Global Management, Marc Rowan, e o ex-diretor do Federal Reserve Kevin Warsh. O investidor John Paulson também era um dos principais candidatos, mas desistiu, enquanto o veterano de Wall Street Howard Lutnick, outro concorrente, foi nomeado chefe do Departamento de Comércio.

Bessent, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, defende uma reforma tributária e a desregulamentação, especialmente para estimular mais empréstimos bancários e produção de energia, conforme observado em um recente artigo de opinião que ele escreveu para o Wall Street Journal.

A alta do mercado após a vitória eleitoral de Trump, escreveu ele, sinalizou para os investidores “expectativas de maior crescimento, menor volatilidade e inflação, e uma economia revitalizada para todos os americanos”.

Bessent segue outras personalidades do setor financeiro que assumiram o cargo, incluindo os ex-executivos do Goldman Sachs Robert Rubin, Hank Paulson e Steven Mnuchin, o primeiro chefe do Tesouro de Trump. Janet Yellen, a atual secretária e primeira mulher no cargo, presidiu anteriormente o Federal Reserve e o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca.

Como 79º secretário do Tesouro, Bessent seria essencialmente a autoridade econômica de mais alto nível dos EUA, responsável por manter o funcionamento da maior economia do mundo, desde a cobrança de impostos e o pagamento das contas do país até o gerenciamento do mercado de dívida do Tesouro de 28,6 trilhões de dólares e a supervisão da regulamentação financeira, incluindo o tratamento e a prevenção de crises de mercado.

O secretário do Tesouro também é o ponto de contato mais próximo do governo com o Federal Reserve, o banco central norte-americano. Tanto Yellen, sob Biden, quanto Mnuchin, sob Trump, normalmente se reuniam semanalmente com o chair do Fed, Jerome Powell, muitas vezes durante o café da manhã ou almoço.

O mandato de Powell como chair do Fed termina em maio de 2026, e os presidentes dos EUA raramente esperam até o fim do mandato do chefe do Fed para nomear um sucessor.

(Reportagem de Costas Pitas e David Lawder)