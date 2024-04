Trump diz que Estados dos EUA devem determinar lei de aborto, mas não fala sobre veto nacional

2 minutos

WASHINGTON (Reuters) – O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que ainda acredita que as leis sobre aborto devem ser determinadas pelas leis estaduais dos EUA e não abordou a questão de uma proibição nacional do aborto.

Em uma publicação de vídeo em sua plataforma de mídia social, o ex-presidente dos EUA afirmou que apoia exceções para estupro, incesto e para proteger a vida da mãe. Ele também reiterou que apoia a disponibilidade da fertilização in vitro.

Em seu vídeo sobre a questão, que provavelmente galvanizará os eleitores de ambos os partidos políticos na eleição presidencial de novembro, ele não disse que buscaria uma proibição nacional do aborto se retornar à Casa Branca.

Trump afirmou que foi responsável pela decisão da Suprema Corte de 2022 que pôs fim ao direito federal ao procedimento, fazendo alusão às suas escolhas conservadoras para a Suprema Corte dos EUA.

“Minha opinião é que agora que temos o aborto onde todos queriam, do ponto de vista legal, os Estados determinarão por voto ou legislação ou talvez ambos”, disse Trump no vídeo. “E o que eles decidirem deve ser a lei. Nesse caso, a lei do Estado.”

Ele não especificou a semana em que apoiaria a proibição do aborto.

Desde o lançamento de sua campanha no final de 2022, Trump tem se esquivado amplamente do tema do aborto.

O Partido Republicano tem se esforçado para articular uma mensagem para conter as consequências políticas da decisão de 2022 que anulou a decisão histórica Roe vs Wade de 1973 da Suprema Corte, que foi possível graças à nomeação de três juízes conservadores para a Suprema Corte por Trump enquanto presidente de 2017 a 2021.

A reviravolta desencadeou uma reação nos eleitores que foi amplamente creditada por conter os ganhos republicanos nas eleições de meio de mandato do Congresso de 2022 e impulsionar os democratas a vitórias em algumas eleições estaduais no ano passado.

Embora os norte-americanos tendam a aceitar restrições ao aborto após o primeiro trimestre, as pesquisas também mostram que uma maioria considerável prefere que a decisão seja tomada pela paciente e seu médico, e não pelo governo.

(Reportagem de Doina Chiacu e Nathan Layne)