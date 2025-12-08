Trump diz que Europa está em um caminho ‘muito ruim’ devido à migração

afp_tickers

2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta segunda-feira (8) que a Europa está “em um caminho muito ruim”, em um ataque feito dias depois de Washington publicar sua nova estratégia de segurança, na qual critica o Velho Continente pela migração em massa.

Trump criticou uma “desagradável” multa de 140 milhões de dólares (R$ 760 milhões) imposta pela União Europeia à rede social X, do magnata tecnológico Elon Musk, embora tenha admitido que não sabia muito a respeito.

“A Europa precisa ter muito cuidado. [Eles] estão fazendo muitas coisas. Queremos manter a Europa como Europa”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

“É muito ruim para as pessoas. Não queremos que a Europa mude tanto. Eles estão tomando um caminho muito ruim”, acrescentou o republicano.

Os comentários do mandatário ocorrem após as críticas registradas na nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos publicada na semana passada, que descreveu a Europa como excessivamente regulamentada e afirmou que o continente enfrenta uma “aniquilação civilizacional” devido à migração.

Em uma linguagem incomum ao se referir a aliados, a estratégia afirma que a administração Trump estaria “cultivando a resistência ao rumo atual da Europa dentro das nações europeias”.

Trump e os europeus também têm divergido cada vez mais sobre os planos dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia, já que temem que Washington pretenda forçar Kiev a ceder território à Rússia.

O Kremlin saudou as mudanças na estratégia de Trump, e no sábado um funcionário afirmou que ela era “em grande medida consistente” com a visão da Rússia.

A postura de Trump em relação à Europa reflete a de Musk, ex-aliado do presidente, que tem feito repetidas declarações incendiárias sobre a migração na UE.

Musk afirmou, após o X ser multado por violar as normas digitais da UE, que o bloco deveria ser “abolido”. Bruxelas minimizou suas declarações como “completamente loucas”.

dk/bgs/cr/nn/am